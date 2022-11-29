"Крим не втримають, якщо все зробити правильно": Арестович назвав терміни звільнення півострова

Олексій Арестович спрогнозував, коли буде звільнено Крим / Фото УНІАН, Facebook

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Україна вже через півроку може повернути анексований Росією Крим. За його словами, російським окупантам буде складно тримати оборону на півострові.

Про це Арестович сказав в ефірі Фейгін Live.

Радник ОП зазначив, що "ні марсіани, ні американці, ні американці з китайцями Крим не втримають, якщо все зробити правильно".

"Крим - дуже вразливий об'єкт для утримання в обороні - вкрай вразливий і вкрай незручний. Там весь цей Крим - це Кримський міст, який і так вже не дуже", - сказав Арестович.

Звільнення Криму

Україна може повернути Крим, але звільнення півострова військовим шляхом є малоімовірним. Про це під час пресконференції заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що незаконно анексований Росією Крим можна звільнити тільки військовим шляхом. Він зазначив, що це може статися наступного року, проте конкретну дату наступу ЗСУ він не назвав.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, Україна планомірно рухається до звільнення Криму і шанси на його повернення силовим шляхом зростають щодня. Але першим кроком на шляху до цього має бути ліквідація Кримського мосту.

Голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж розповів, що операція зі звільнення Криму розпочнеться лише після того, як Збройні Сили України прорвуть лінію фронту на Запоріжжі та Лівобережжі Херсонщини. Крім того, все залежатиме від того, наскільки потужними будуть укріпрайони на Перекопському перешийку.

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