Україна здатна повернути Крим у 2023-му році: Жданов розповів, що потрібно ЗСУ для успіху

Україні для повернення Криму знадобляться авіація, ракети, артилерія і бронетехніка - Жданов / Колаж Главред, УНІАН

Україна здатна звільнити захоплений Крим за півроку. Для реалізації сценарію Київ повинен отримати модернізовані винищувачі МіГ-29, ракети ATACMS, а також більше артилерії і бронетехніки. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

На YouTube-каналі Гроші він розповів про те, що повернення Криму до складу України за 6 місяців – реальний сценарій, проте його реалізація повинна бути забезпечена наявністю озброєнь.

За словами експерта, якщо Україна отримає від Польщі модернізовані багатоцільові винищувачі МіГ-29, у війні з агресором РФ трапиться корінний перелом.

"Наприклад, завтра Сполучені Штати віддають Польщі Міг-29, які у них забрали, вони зараз в Рамштайні стоять під охороною, і Польща передає нам ці МіГи. Вони можуть зробити корінний перелом у цій війні", - зазначив Жданов.

Крім того, якщо Києву нададуть ракети ATACMS, з'явиться можливість знищити логістику російських військ і спокійно громити вороже угруповання.

"Дадуть ATACMS - ми покладемо всі логістичні шляхи, які ведуть з РФ в Україну. І можемо спокійно громити угруповання російських військ в Україні", - пояснив Жданов.

Полковник запасу ЗСУ уточнив, що успіх армії на шляху повернення Криму базуватиметься на чотирьох ключових складових.

"Бойова авіація, ракетне озброєння, артилерія і бронетехніка. Ось основні стовпи, на яких буде надбудова у вигляді нашої перемоги", - підкреслив Олег Жданов.

Повернення Криму в Україну

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що за 6 місяців він включиться в ефір з Ялти у звільненому Криму. На думку чиновника, окупований Росією півострів повинен бути звільнений військовим шляхом.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також зазначив, що Кримський півострів може бути звільнений за півроку. Як вважає Арестович, російським військам буде складно утримувати територію.

Український військовий Юрій Касьянов припустив, що Крим може повернутися в Україну або військовим шляхом, або в результаті перемовин між Києвом і новою російською владою. У першому випадку окупанти можуть добровільно залишит півострів, оскільки їхні підрозділи втратять забезпечення.

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