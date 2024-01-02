Нові масовані удари: Зеленський звернувся до українців з важливою заявою

Президент Володимир Зеленський увечері 2 січня звернувся до українців з важливою заявою на тлі ранкової комбінованої атаки Росії по Україні.
У своєму вечірньому відеозверненні глава держави попросив громадян про обачність "у ці дні" - зокрема щодо повітряних тривог.
"І, будь ласка, особливо в ці дні звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Нелюди ці хочуть завдати болю Україні. Важливо берегти життя, - сказав президент.відео дня
Масована атака РФ на Україну 2 січня
У ніч на 2 січня і вранці у вівторок Росія атакувала Україну, випустивши по областях, в тому числі по Києву, не менш як 70 крилатих ракет Х-101/ Х-555/ Х-55 і 10 аеробалістичних "Кинджал".
Є жертви і руйнування інфраструктури у великих містах України. Зокрема, сталася пожежа у багатоповерхівці столиці, а в Харкові через обстріл Росії постраждали вже понад 40 осіб. Всього, за словами президента Володимира Зеленського, 2 січня через ворожі дії поранення отримали 92 людини, 4 загиблих.
Силами ППО знищено 72 повітряні цілі з 99 випущених Росією.
За словами Олега Жданова, такі масовані російські атаки по українським містам зараз можуть відбуватися доволі часто. Експерт заявив, росіяни зможуть знову масовано атакувати Україну в залежності від того, скільки вони готувались до цих ударів. Якщо підготовка тривала декілька місяців, то ракети накопичені, розподілені між аеродромами і готові до використання.
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що через кілька днів може бути новий масований обстріл України.
"Для підготовки, я думаю, достатньо тих кількох днів. Спланувати, якщо у них є шаблони певні ... Питання в ракетах, скільки вони собі можуть дозволити випустити в наступний раз. І чи зможуть вони поповнити цей запас", - зауважив Ігнат.
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