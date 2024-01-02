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"Наліт може бути наступної ночі": Жданов попередив, скільки ще ракет підготувала Росія

Юлія Закрепа
2 січня 2024, 19:23
Судячи з наших розвідданих, у росіян більше тисячі ракет кожного типу, вважає Жданов.
'Наліт може бути наступної ночі': Жданов попередив, скільки ще ракет підготувала Росія
Жданов розповів про наявність ракет у Росії / колаж: Главред, фото: Главред, ДСНС

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що такі масовані російські атаки по українським містам зараз можуть відбуватися доволі часто.

Експерт заявив, росіяни зможуть знову масовано атакувати Україну в залежності від того, скільки вони готувались до цих ударів. Якщо підготовка тривала декілька місяців, то ракети накопичені, розподілені між аеродромами і готові до використання, передає ТСН.

"Там тільки команда фахівців повинна внести координати цілей в головні частини ракет і все. Далі тільки технічна сторона - підвіс ракети і вихід на рубіж. Судячи з наших розвідданих, у них більше тисячі ракет кожного типу. Навіть якщо ми сьогодні відрахуємо дві масовані атаки 29 грудня і 2 січня, то це всього 100 з гаком ракет. Ще понад 800 у них є. І ви ще не забувайте, що десь 50-60 ракет на місяць вони випускають. А наступний наліт може бути наступної ночі", - розповів Олег Жданов.

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Експерт вважає, що неможливо спрогнозувати, яке місто наступним опиниться під масованим ударом РФ. Сьогодні вранці ворожі крилаті ракети розліталися на захід та на північ, однак врешті повернулися і пішли на Київ.

Ракетна атака РФ по Україні

2 січня, російські окупанти масовано атакували Україну. У кількох областях "прильоти", є жертви. Потужні вибухи також прогриміли вранці у вівторок у Харкові, Києві, Дніпрі та ще у декількох містах України.

Під час масованої атаки по Україні сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.

Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня.Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. Внаслідок цього є загиблі та багато поранених. За відібрані життя окупанти будуть відповідати.

Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів. Вночі та зранку ворог застосував проти України 99 засобів повітряного нападу: ракети різних типів й ударні БпЛА. Зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет.

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війна в Україні ракетний удар
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