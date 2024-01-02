'Наліт може бути наступної ночі': Жданов попередив, скільки ще ракет підготувала Росія

Судячи з наших розвідданих, у росіян більше тисячі ракет кожного типу, вважає Жданов.

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Жданов розповів про наявність ракет у Росії / колаж: Главред, фото: Главред, ДСНС

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що такі масовані російські атаки по українським містам зараз можуть відбуватися доволі часто.

Експерт заявив, росіяни зможуть знову масовано атакувати Україну в залежності від того, скільки вони готувались до цих ударів. Якщо підготовка тривала декілька місяців, то ракети накопичені, розподілені між аеродромами і готові до використання, передає ТСН.

"Там тільки команда фахівців повинна внести координати цілей в головні частини ракет і все. Далі тільки технічна сторона - підвіс ракети і вихід на рубіж. Судячи з наших розвідданих, у них більше тисячі ракет кожного типу. Навіть якщо ми сьогодні відрахуємо дві масовані атаки 29 грудня і 2 січня, то це всього 100 з гаком ракет. Ще понад 800 у них є. І ви ще не забувайте, що десь 50-60 ракет на місяць вони випускають. А наступний наліт може бути наступної ночі", - розповів Олег Жданов. відео дня

Експерт вважає, що неможливо спрогнозувати, яке місто наступним опиниться під масованим ударом РФ. Сьогодні вранці ворожі крилаті ракети розліталися на захід та на північ, однак врешті повернулися і пішли на Київ.

Ракетна атака РФ по Україні

2 січня, російські окупанти масовано атакували Україну. У кількох областях "прильоти", є жертви. Потужні вибухи також прогриміли вранці у вівторок у Харкові, Києві, Дніпрі та ще у декількох містах України.

Під час масованої атаки по Україні сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.

Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня.Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. Внаслідок цього є загиблі та багато поранених. За відібрані життя окупанти будуть відповідати.

Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів. Вночі та зранку ворог застосував проти України 99 засобів повітряного нападу: ракети різних типів й ударні БпЛА. Зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет.

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