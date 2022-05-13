Чому Путін не оголошує загальну мобілізацію: в розвідці назвали причини

Чому Росія н оголошує загальну мобілізацію / фото

Росія не оголошує загальну мобілізацію з двох причин. Перша - суто економічна.

В умовах нових економічних санкцій, пов'язаних з мобілізацією, удари по економіці будуть ще більш значними, заявив під час свого виступу начальник ГУР МО Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"По-друге, у керівництва РФ є потреба роз'яснити хоч якось, навіщо взагалі потрібна мобілізація, якщо за заявами керівництва, "все йде за планом". Це потрібно буде якось пояснювати. Оскільки відповіді на ці питання у них немає, то вони і не оголошують мобілізацію", - заявив Буданов.

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Начальник ГУР також зазначив, що Росія вже проводитьприховану мобілізацію. Вона йде двома способами: фактичні дії і мобілізація резервістів, в РФ це називається БАРС.

Приховану мобілізацію підтверджують полонені, які були залучені в цю систему.

Війна Росії проти України

У військах Росії в другій половині квітня зробили заяву про початок нібито другої фази так званої "спецоперації" проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв сказав, що російські підрозділи збираються окупувати весь Донбас, південні регіони України та створити коридор у захоплений у 2014 році Крим.

Радник Банкової Олексій Арестович прогнозує, що вже в середині червня Збройні Сили України можуть перейти в контрнаступ на зайняті російськими військами позиції. Зокрема, українська сторона очікує, коли прийде важка зброя від Заходу (до кінця травня-початку червня), і тоді зможе піти в широкомасштабний наступ.

Радник керівника МВС Віктор Андрусів розповів, що плани РФ щодо оточення військ України не реалізуються. У районі Херсонщини наступ загарбників заглохло, а на півночі Харківської області українська армія може перекрити їм тили. Через 10 днів росіяни можуть зупинити активний наступ на фронті і перейти до тактики "повзучої окупації".

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