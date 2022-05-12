Окупанти Чорнобаївку називають "чистилищем" для військових і кладовищем для техніки - СБУ

СБУ оприлюднила нову розмову окупантів / УНІАН

СБУ оприлюднила розмову російського військового з його матір'ю, в якій він розповідає їй, що українську Чорнобаївку називають "чистилищем" для живої сили і кладовищем для військової техніки.

"Наш опорник тут на базі "чистилищем" називають. Він знаходиться під постійними обстрілами. До нас люди бояться їздити", - зізнається матері контрактник ЗС РФ, повідомляє пресслужба відомства.

Він називає війну спецоперацією, та жінка знайома зі звірствами росіян в Україні і не погоджується з сином.

"Ага, у вас спецоперація, а дітей і дорослих скільки загинуло! Всі розбомбили Ви там", - доводить вона.

Також у розмові з батьком окупант розповідає: "у нас просто воювати нічим... Нічого у нас, ні техніки, взагалі нічого важкого немає. Все розбомбили".

Крім того, він відверто натякає на тупість своїх командирів.

"Приїхали в Херсон, на базу, тут взагалі жах: кладовище вертольотів... все, накрило Градами", - скаржиться загарбник.

Війна Росії проти України

Армія РФ збирається повністю захопити Донецьку і Луганську області, південні регіони країни і створити коридор в окупований Крим. За словами заступника командувача російськими військами Центрального Східного округу Рустама Міннекаєва, такі плани окупанти мають намір реалізувати в ході "другої фази" своєї війни проти України.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що наступ окупаційних військ РФ сповільнюється. Окупанти до 9 травня можуть позбутися наступального потенціалу. Як вважає чиновник, ЗСУ може знадобитися близько тижня, щоб зупинити ворожі бойові підрозділи в напрямку Гуляйполя і в бік Херсона. У такій ситуації окупанти змушені будуть перейти в оборону.

На думку Арестовича, масштабний контрнаступ армії України на війська Росії може початися в середині червня. До цього часу українські військові повинні будуть отримати достатню кількість зброї від Заходу. Завдяки Західній допомозі баланс сил на певних ділянках фронту може змінитися.

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