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Вночі РФ атакувала Україну дронами й ракетами: в Одеській області збили 4 Калібри

Анна Ярославська
19 червня 2023, 06:43 оновлено 19 червня, 09:04
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У східних і південних областях оголошували повітряну тривогу. В Одеській області були чутні вибухи, працювали сили ППО.
Ракетний удар
Вночі РФ атакувала Україну дронами і ракетами / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У ніч на понеділок, 19 червня, російська окупаційна армія атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе і ракетами. У східних і південних областях оголошували повітряну тривогу. В Одеській області були чутні вибухи, працювала ППО.

Як повідомляється в Telegram- каналі Повітряних сил Збройних сил України, російські окупанти запускали ракети з Чорного моря. Загроза була актуальна для Одеської та Миколаївської областей.

Харківську, Донецьку, Луганську та Дніпропетровську області також попереджали про ракетну небезпеку. Повідомлялося, що ракети були балістичні.

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Згодом повідомили про БпЛА Shahed у небі над Донецькою областю.

У Повітряних силах повідомляли про пуски ракет з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.

Вибухи в Запоріжжі

Як повідомляє Суспільне, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Робота ППО в Одеській області

В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу сил протиповітряної оборони в регіоні.

Також про роботу ППО в Одесі заявили у Повітряних силах ЗСУ.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук вранці в понеділок повідомив, що в Одеській області Повітряні Сили України збили 4 російських "Калібри".

Що кажуть у Повітряних силах

Уночі 19 червня 2023 року противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами "Калібр" та чотирма ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131", повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, "шахедів" – із східного узбережжя Азовського моря.

Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід".

Вночі РФ атакувала Україну дронами й ракетами: в Одеській області збили 4 Калібри
Знищено чотири "Калібри" та чотири "Шахеди" / Фото: t.me/kpszsu

Ракетний удар по Києву 16 червня

У п'ятницю, 16 червня, російські окупанти влаштували ракетну атаку на Україну. Майже по всій території країни оголошена повітряна тривога.

Масований ракетний удар відбувався на фоні візиту в Україну президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоса, який приїхав з мирними ініціативами.

Глава поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що в результаті ракетного удару постраждали двоє дітей і бабуся. Її відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків.

У Повітряних силах уточнили, що близько 11:00 16 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами "Калібр" і аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал". Напрямок атаки - Київщина.

Всі ракети знищені силами і засобами Повітряних сил в зоні відповідальності Повітряного командування "Центр".

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