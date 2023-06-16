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"Шансів вижити не було": російська ракета ледь не вбила 13-річного Романа

Ангеліна Підвисоцька
16 червня 2023, 21:23 оновлено 16 червня, 21:34
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Хлопчика врятувало лише те, що під час ракетної атаки на Київщину він вирішив перечекати тривогу, спустившись у погріб.
ракетная атака на Киевщину
На Київщині ледь не загинув 13-річний хлопчик / Коллаж: Главред, фото: facebook/Андрій Нєбитов

Російські окупанти атакували Київську область. Уламки збитої ракети пошкодили житловий будинок в одному з населених пунктах регіону. У той час в будинку був 13-річний Роман, який дивом вижив. Про це він розповів для Радіо Свобода.

Коли хлопчик почув повітряну тривогу, він вирішив спуститися у погріб, хоча зазвичай він із сім'ю чекає у вітальні. Саме це врятувало дитину. Роман вижив та не постраждав завдяки тому, що вчасно пішов у сховище.

Саме у цей момент пролунав вибух.

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"Перша моя думка: прилетіло в наш будинок, зараз я вилізу і боєприпас зірветься. Потім прийшли небайдужі люди і мене витягли", – сказав Роман.

ракетная атака на Киевщину
На Київщині ледь не загинув 13-річний хлопчик / фото: facebook/Андрій Нєбитов

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що під час атаки у цьому будинку було зруйновано дах. Вибухова хвиля також пошкодила стіни та вибила вікна.

"Якби (Роман - Главред) залишився у будинку, шансів вижити практично не було б", - зазначив Нєбитов.

ракетная атака на Киевщину
На Київщині ледь не загинув 13-річний хлопчик / фото: facebook/Андрій Нєбитов

Ракетний удар РФ по Києву

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 червня, російські окупанти влаштували ракетну атаку на Україну. Майже по всій території країни оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах повідомили про запуск ракет "Калібр" з Чорного моря.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, під час атаки знищено: 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих ракет "Калібр", 2 розвідувальних БПЛА.

Внаслідок ракетного удару ворога в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Виникла пожежа. Є постраждалі.

  • Наслідки ракетної атаки на Київщину
    Наслідки ракетної атаки на Київщину фото: t.me/andrii_nebytov
  • Наслідки ракетної атаки на Київщину
    Наслідки ракетної атаки на Київщину фото: t.me/andrii_nebytov
  • Наслідки ракетної атаки на Київщину
    Наслідки ракетної атаки на Київщину фото: t.me/andrii_nebytov
  • Наслідки ракетної атаки на Київщину
    Наслідки ракетної атаки на Київщину фото: t.me/andrii_nebytov
  • Наслідки ракетної атаки на Київщину
    Наслідки ракетної атаки на Київщину фото: t.me/andrii_nebytov
  • Наслідки ракетної атаки на Київщину
    Наслідки ракетної атаки на Київщину фото: t.me/andrii_nebytov

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що таким чином РФ "передала Привіт" африканській делегації. Глава МЗС підкреслив, що цей ракетний удар був найбільшим за останні тижні.

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