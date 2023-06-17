Удар ракетами по Києву під час візиту делегації ПАР: Міноборони пояснило мету РФ

Кремль навмисно і демонстративно влаштував таку атаку на очах африканських лідерів. РФ хотіла показати себе як країну, яка нібито може перемогти.

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РФ навмисно вдарила ракетами по Києву під час візиту делегації африканських країн/ колаж Главред, фото: Офіс президента України, Telegram Нєитов

Країна-агресорка Росія здійснила масштабний ракетний удар по Україні у п’ятницю, 16 червня, якраз коли у Києві перебувала делегація африканських країн. Під час цієї ракетної атаки українські Повітряні сили знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих ракет "Калібр" і 2 розвідувальних БПЛА, якими вдарили російські окупанти. Радник міністра оборони Олексій Копитько назвав мету, яку переслідував Кремль під час цієї атаки. Він вважає, що таким чином РФ намагалася показати себе як країну, яка нібито може перемогти.

Про це Копитько написав у Facebook. Він висловив думку, що Росія навмисно намагалася завдати максимальної шкоди якраз у той момент, коли до столиці України прибула делегація ПАР. І такий удар був здійснений навмисно і демонстративно.

"Є лише одне раціональне пояснення: таким чином Москва намагається довести своїм посланцям, що вони діють на користь сильного гравця, який має серйозну військову міць і здатний перемогти", – зазначає Копитько.

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Він наголосив, що такі обстріли уже не діють ні на українців, ні на Захід. Вони не діють навіть на саму російську аудиторію. Але в головах африканських лідерів може бути інша картинка.

"Ми повинні розуміти, що в головах африканських лідерів, напевно, зовсім інша картинка щодо війни, ніж у нас. Сформовано її Москвою на підставі зведень, в яких знищено більше зброї, ніж нам поставлено. Але вже двічі упродовж місяця трапляється конфуз. Загалом це просто дивовижний сигнал усім, хто хоче "миротворити" на користь Москви: вас сприймають тупо як гарматне м'ясо, яке треба залякати", – написав Копитько.

Ракетний удар РФ по Києву

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 червня, російські окупанти влаштували ракетну атаку на Україну. Майже по всій території країни оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах повідомили про запуск ракет "Калібр" з Чорного моря.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, під час атаки знищено: 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих ракет "Калібр", 2 розвідувальних БПЛА.

Внаслідок ракетного удару ворога в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Виникла пожежа. Є постраждалі.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що таким чином РФ "передала привіт" африканській делегації. Глава МЗС підкреслив, що цей ракетний удар був найбільшим за останні тижні.

При цьому у лідера ПАР зганьбилися заявою після удару РФ по Києву. Африканські лідери прибули до Києва колоною автомобілів і зайшли в готель, щоб скористатися бомбосховищем. Після цього представник президента ПАР Вінсент Магвенья піддав сумніву факт удару РФ по Києву, заявивши, що вони "не чули ні сирен, ні вибухів", натомість бачили "неквапливе життя киян".

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