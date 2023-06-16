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Після провалу ракетної атаки Путін зганьбився брехнею про "знищення" ЗРК Patriot

Олексій Тесля
16 червня 2023, 18:31 оновлено 16 червня, 18:50
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Диктатор РФ вважає, що Росію ударами по її території провокують на застосування ядерної зброї.
Путина
Володимир Путін вигадав знищення 5 комплексів Patriot / Defense.gov/John Hamilton, скріншот

Президент країни-агресора Володимир Путін зганьбився заявою про те, що окупанти нібито знищили в Україні аж 5 комплексів ППО Patriot, при цьому відомо про те, що ЗСУ поки мають у своєму розпорядженні лише дві батареї американських ЗРК.

При цьому диктатор РФ приплів події в Білгородській області, де російські повстанці зі зброєю в руках почали боротьбу проти кремлівського режиму. Він також прорік, що атаки на Кремль і Бєлгородську область - це "спроби спровокувати РФ на серйозні дії у відповідь", включаючи застосування ядерної зброї. Така заява кремлівського узурпатора транслюється пропагандистами РФ.

"Якщо ми під Києвом знищили 5 комплексів Patriot, то що нам варто знищити будь-яку будівлю або споруду в Києві", - сказав Путін. За його словами, "серйозні дії у відповідь" не робляться з "певних мотивів", але відмовився їх назвати. "Я потім вам скажу", - явно зам'явшись сказав він модератору.

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Диктатор РФ також вважає, що Росію ударами по її території провокують на застосування ядерної зброї в Україні. "Всі чекають, що ми почнемо кнопки натискати, але ми цього робити не будемо, військових успіхів у Києва немає", — сказав він.

Путін додав, що "використання ядерної зброї в Україні теоретично можливе у разі загрози існування Росії, але у нас зараз немає такої необхідності". При цьому сказав, що в разі триваючих атак по Росії буде розглянуто питання створення "санітарного кордону на території України".

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Ракетний удар РФ по Києву

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 червня, російські окупанти влаштували ракетну атаку на Україну. Майже по всій території країни оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах повідомили про запуск ракет "Калібр" з Чорного моря.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, під час атаки знищено: 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих ракет "Калібр", 2 розвідувальних БПЛА.

Внаслідок ракетного удару ворога в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Виникла пожежа. Є постраждалі.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що таким чином РФ "передала привіт" африканській делегації. Глава МЗС підкреслив, що цей ракетний удар був найбільшим за останні тижні.

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Володимир Путін ракетний удар ЗРК Patriot
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