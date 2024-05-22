Уночі дрони РФ атакували об'єкти енергетики на Сумщині, Суми - без світла

Ведеться робота з відновлення електропостачання, яке було припинено через ворожі "прильоти".

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РФ вдарила "Шахедами" по енергооб'єктах на Сумщині / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, pixabay.com

У ніч на 22 травня російські окупанти атакували Україну дронами "Шахед". Під удар потрапили енергетичні об'єкти Шостки та Конотопа в Сумській області. Також у зв'язку з атакою Суми залишилися без світла.

Як повідомила Сумська ОВА в Telegram, на місцях "прильотів" працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

Ведеться робота з відновлення електропостачання, яке було припинено через ворожий удар.

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Голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що у зв'язку з ворожою атакою місто Суми не отримує електричної енергії.

"Очікуємо відновлення і насамперед забезпечуємо критичну інфраструктуру", - написав він у Telegram.

Пізніше у Сумській ОВА повідомили, що енергетики відновили електропостачання у Сумському, Роменському та Охтирському районах, яке було припинено вночі 22 травня внаслідок ворожого обстрілу.

Також зазначається, що в небі над Сумщиною в ніч проти 22 травня Сили оборони знищили 7 ворожих БПЛА типу "Шахед".

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч проти 22 травня 2024 року країна-агресор атакувала Україну 24 ударними дронами типу "Shahed-131/136". Пуски здійснювалися з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ та території тимчасово окупованого Криму.

"Внаслідок протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити всі 24 "шахеди", - повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ударні БПЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Атаки дронів по Україні

У ніч на вівторок, 21 травня, у Харкові прогриміли кілька вибухів. Є попередня інформація про удар "Шахедом" по одному з улюблених місць відпочинку городян. Постраждали чотири людини. У всіх - гостра реакція на стрес. Спалахнули пожежі в приватних будинках і в гаражах.

Росія в ніч на неділю, 19 травня, атакувала Україну 37 дронами-камікадзе "Шахед". Захисникам України вдалося збити всі ворожі дрони.

У ніч на 17 травня окупанти також вдарили дронами по Україні. Українська ППО в межах п'яти областей збивала безпілотники. Вдалося знищити всі 20 ворожих безпілотників.

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