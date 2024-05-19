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СБУ і ЗСУ дронами вдарили по аеродрому з десятками російських літаків - ЗМІ

Дмитро Відоменко
19 травня 2024, 13:37
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Українські військові та спецслужби вночі 19 травня атакували військовий аеродром "Кущевська" і Слов'янський НПЗ, обидва розташовані на Кубані, пишуть ЗМІ.
Кущівська, удар
Удари дронами по РФ - СБУ і ЗСУ організували атаку на аеродром / колаж Главред, Wikimapia, ua.depositphotos.com

Українські військовослужбовці та співробітники спецслужб у ніч із 18 на 19 травня атакували військовий аеродром "Кущевська" і Слов'янський НПЗ (обидва об'єкти розташовані в Краснодарському краї країни-агресора Росії). Про це повідомляє Громадське з посиланням на своє джерело в українських спецслужбах.

За його даними, на аеродромі "Кущевська" розташовувалися десятки різних літаків, які раніше регулярно атакували позиції на фронті - Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

Удари завдавали СБУ спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ, стверджує джерело.

відео дня

Крім того, під атакою опинився нафтопереробний завод у місті Слов'янськ-на-Кубані, який після кількох ударів дронів перестав працювати.

Як кажуть журналісти, це була вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром "Кущівська" і Слов'янський НПЗ за останні три тижні. Попереднього разу на аеродромі вдалося вразити кілька літаків, а на НПЗ - влучити в ректифікаційну та атмосферну колони.

Удари по Росії

Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, що 17 травня ГУР і СБУ масштабно вдарили по об'єктах у РФ і Криму. Метою атаки були кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту РФ, але через роботу російських ППО і РЕБ були вражені й інші об'єкти. Атака була здійснена із застосуванням надводних і повітряних дронів.

10 травня в Калузькій області прогриміли потужні вибухи на НПЗ. За словами очевидців, перед вибухами на території "Першого заводу" в небі було чути, як пролітали БпЛА, а також роботу протиповітряної оборони. На місці влучання дронів почалася сильна пожежа, вогонь охопив ємності з паливом і мазутом.

Потім Краснодарський край знову опинився під потужною атакою дронів. Відомо, що загорілися два НПЗ і військовий аеродром. У Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах нібито знищили понад 10 безпілотників. Під час атаки безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї пошкоджено ректифікаційну колону.

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СБУ дрони НПЗ війна Росії та України
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