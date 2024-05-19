РФ вночі атакувала Україну 37 дронами: у Повітряних силах розповіли деталі

Ворожі дрони збивалися у межах восьми областей нашої держави.

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РФ вночі атакувала Україну 37 дронами/ колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія у ніч на неділю, 19 травня, атакувала Україну 37 дронами-камікадзе "Шахед".

Захисникам України вдалося збити усі ворожі дрони. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Уночі 19 травня 2024 року російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф. До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", – йдеться у повідомленні.

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Дрони збивали у межах восьми областей, зазначив Олещук.

"В результаті протиповітряного бою усі 37 "Шахедів" збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях", – повідомив командувач Повітряних сил.

РФ атакувала Україну дронами/ Telegram Микола Олещук

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари РФ ракетами і дронами по Україні – останні новини

Нагадаємо, РФ у ніч на 17 травня вдарила дронами по Україні. Українська ППО у межах п’яти областей збивала безпілотники, якими окупанти вдарили вночі. Вдалося збити усі 20 ворожих безпілотників.

Ввечері 17 травня російські окупанти атакували Одещину ракетами. Одна з них влучила по об'єкту цивільної інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок цього розпочалась дуже сильна пожежа – загорілось 8000 кв. м, є жертви. Внаслідок ракетної атаки загинула 1 людина, ще 8 – постраждалі.

Також у ніч на 19 травня РФ атакувала дронами 5 областей України, були атаковані 2 енергооб'єкти. Ворожі дрони, які загарбники запускали вночі, довелося збивати у межах п’яти областей нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський назвав нову ціль ракетних атак РФ. Успіх Росії поставить під удар енергетичну безпеку Європи, тому потрібно спільно з Польщею знайти спосіб, як протидіяти ракетним атакам, заявив президент України.

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