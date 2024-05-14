Поранених вивозили швидкі: у РФ дрони підірвали залізничний состав із паливом

Інцидент стався в районі станції Котлубань близько першої години ночі за місцевим часом.

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У Волгограді вибухнув залізничний состав / Колаж: Главред, Фото: t.me/vlgchp

У Волгоградській області РФ унаслідок атаки дронів загорівся і зійшов із рейок потяг із дизельним паливом.

Як ідеться в повідомленні Приволзької залізниці, причиною стало "втручання сторонніх осіб".

У результаті загорілася цистерна з паливом, її загасили. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

відео дня

Інцидент стався в районі станції Котлубань близько першої години ночі за місцевим часом. Унаслідок удару БПЛА, одна цистерна вибухнула і загорілися два вагони з паливом. Стався розлив нафтопродуктів на землю і загорілася трава. Загалом з рейок зійшли 9 вагонів.

Офіційно атака дрона не підтверджувалася, проте про неї пишуть російські пабліки.

Також уточнюється, що вночі у Волгоград на залізничний вокзал попрямували карети швидкої допомоги в супроводі військових і поліції.

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"Ймовірно забирають поранених із поїзда", - пишуть у місцевих пабліках.

Крім того, через сходження вантажних вагонів під Волгоградом затримується рух пасажирських поїздів № 89 Волгоград - Санкт-Петербург і № 90 Санкт-Петербург - Волгоград.

Дивіться відео - у Волгограді вибухнув залізничний потяг:

/ Скріншот

Удари по НПЗ у Росії

Як повідомлялося, дрони атакували НПЗ у Самарській області. Пожежа виникла на установці з переробки нафтопродуктів на території Сизранського НПЗ. Також був атакований Новокуйбишевський НПЗ.

Нагадаємо, українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Первый Завод" у Калузькій області країни-агресора РФ. За даними українських ЗМІ, операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Видання Bloomberg писало, що внаслідок атак українськими безпілотниками в минулі два дні зупинилися три нафтопереробні заводи глибоко на території країни-агресора Росії. Ці заводи становлять близько 12% нафтопереробних потужностей РФ.

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