"Не можна знати напевно": Зеленський назвав втрати ЗСУ і кількість поранених військових

Водночас Україні невідомо, скільки російські військові вбили мирних громадян на окупованих територіях.

https://glavred.net/ukraine/nelzya-znat-navernyaka-zelenskiy-nazval-poteri-vsu-i-chislo-ranenyh-voennyh-10640117.html Посилання скопійоване

Зеленський назвав втрати ЗСУ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ви дізнаєтеся:

Зеленський назвав втрати ЗСУ

Скільки українських дітей Росія депортувала

Скільки українських військових отримали поранення

Втрати Збройних сил України за час повномасштабної війни, які вдалося зафіксувати, становлять кілька десятків тисяч, а поранених - кілька сотень тисяч. Водночас Україні невідомо, скільки російські військові вбили мирних громадян на окупованих територіях. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

"Ми зафіксували втрати: 46 тисяч загиблих військових. Ще є десятки тисяч зниклих безвісти або в полоні. Не можна знати напевно, тому що зниклі можуть бути мертві або в полоні, і це десятки тисяч, це правда", - сказав глава держави. відео дня

Крім того, 350 тисяч військових поранено, а 19 500 дітей Росія депортувала до себе. Водночас Україні невідомо, скільки людей загинуло в окупації, оскільки після деокупації населених пунктів, було знайдено могили, в яких або півтисячі тіл.

"Це те, що ми знаємо. Невідомо, скільки тисяч цивільних загинуло на окупованих територіях. Коли Росія атакувала і оточила міста, знищуючи їх, ми не знаємо кількість загиблих. На жаль, у звільнених містах ми знаходили масові поховання. Вони проводили масові розстріли і тортури. У містечках із кількома тисячами жителів знаходили 500 тіл в одній могилі. Скрізь, де Росія окупувала, ми не знаємо, скільки тисяч людей вони вбили", - розповів Зеленський.

До речі, на початку лютого Зеленський заявляв, що у війні проти Росії загинули 45 100 українських військових. Водночас 390 тисяч разів військові отримали поранення.

Втрати у війні Росії проти України - що відомо

Як писав Главред, видання The New York Times розкрило втрати ЗСУ на фронті. Зазначається, що підрахунки нібито незалежних спостерігачів, які насправді симпатизують одній зі сторін, все ж таки свідчать, що Росія втрачає приблизно вдвічі більше солдатів.

Президент США Дональд Трамп також назвав нові цифри втрат України та РФ. Глава Штатів стверджує, що РФ втратила 800 тисяч солдатів у війні проти України.

Особливо січень 2025 року став для окупантів одним із наймасштабніших за втратами. ЗСУ знищили майже 50 тисяч солдатів Росії, розповіли в Міноборони.

Читайте також:

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречені. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманців ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред