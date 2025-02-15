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Келлог на фронті, миротворці та мінерали: підсумкові заяви Зеленського у Мюнхені

Ангеліна Підвисоцька
15 лютого 2025, 19:54оновлено 15 лютого, 21:09
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Президент України відмітив наявність зрушень у мирномі процесі.
Владимир Зеленский
Володимир Зеленський провів заключну пресконференцію на Мюнхенській конференції / Колаж: Главред, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський наприкінці Мюнхенської конференції дав пресконференцію та поспілкувався із журналістами. Він відповів на питання про закінчення війни, передачу Америці рідкоземельних мінералів, відправку в Україну миротворців та інше.

Чому Зеленський не підписав угоду про співпрацю із США

Президент України Володимир Зеленський відмовився одразу підписувати угоду про партнерство із США, бо цей документ не захищає інтереси держави.

"Угода підписується на рівні міністрів. Але я президент і буду мати на якість цього документу вплив. І тому я не дав міністрам підписувати угоду, тому що вона не готова, на мою думку. Вона ще не готова для того, щоб захистити наші інтереси", - сказав він.

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В першу чергу Зеленський хоче думати про інвестиції в Україну та те, як це буде виписано юридично.

"І тоді можна думати, як розподіляти прибутки, якщо це все пов'язано з гарантіями безпеки. Цього зв'язку в документі я поки не бачу", - зазначив він, додавши, що цей зв'язок повинен бути зрозумілим.

"Мирні переговори" у Саудівській Аравії

Зеленський розвіяв чутки про можливі переговори у Саудівській Аравії щодо завершення війни в Україні. Він заявив, що у нього не має інформації про відповідні зустрічі.

"Я не знаю. Ми про це не говорили. Щось друкують медіа. Я побачив, що хтось каже, що буде в Саудівській Аравії зустріч. Я не знаю, що це", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна не братиме участь у переговорах, якщо хтось ухвалюватиме рішення без її участі.

"Мені здається, що всім треба звикнути, що не можна "завтра там, і Україна там сидить", як це було багато років. "Ми тут вирішуємо, ми вам скажемо куди". Ну це не серйозна розмова", - додав президент.

Дивіться відео з Володимиром Зеленським у Мюнхені:

Келлог на фронті, миротворці та мінерали: підсумкові заяви Зеленського у Мюнхені
Володимир Зеленський у Мюнхені / фото: скріншот

"Європи не буде за столом переговорів"

Володимир Зеленський різко відреагував на слова спецпредставника США з питань України та РФ Кіта Келлога про те, що він не бачить Європу за столом мирних переговорів. Зеленський заявив, що саме Україна має вирішувати, кого запрошувати за стіл переговорів.

"Подивимося. Війна не в США і не в Євросоюзі, слава Богу. Але, на жаль, війна в Україні. Тому Україна, я думаю, повинна мати лідерство у питанні, хто має бути за столом переговорів", - сказав Зеленський.

Дивіться відео з Володимиром Зеленським у Мюнхені:

зеленский
Володимир Зеленський у Мюнхені / фото: скріншот

Зеленський запрошує Келлога на передову

Президент України хотів би поїхати разом з Кітом Келлогом на фронт, що той особисто подивився на те, що відбувається на передовій і глибше розумів ситуацію, перш ніж перейти до обговорення мирного плану.

"Я б почав тут з Келлога, і тоді перейдемо до плану. Як я сказав, американській стороні треба більше деталей, більше знань того, що відбувається, і саме зрозуміти реалії. Не під чиїмось впливом, а самим побачити це. Зробити все, щоб знайти можливість, час та бути ближчим до фронту. Я сказав Келлогу, що поїду з ним на фронт, якщо він буде готовим", - сказав Зеленський.

У такому випадку Келлог мав би змогу почути доповіді українських військових, зустрітися із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та командирами бригад.

"І після цього я хочу, щоб він все це привіз (президенту США Дональду, - ред.) Трампу. Показав, розказав ... І після цього я буду готовий проговорити ці кроки з Трампом", - зауважив президент.

Президент вважає, що це допомогло б США зрозуміти, як Україна дивиться на всю ситуацію та оцінює різні рішення.

Дивіться відео з Володимиром Зеленським у Мюнхені:

зеленский
Володимир Зеленський у Мюнхені / фото: скріншот

Миротворці в Україні

Зеленський заявив, що Україна проведе консультації з Європою щодо розміщення миротворчих військ на території держави. Він додав, що з цього питання є позитивне розуміння та навіть готовність деяких країн.

Загалом йдеться про армію, чисельністю у мільйон, 1,3 млн чи 1,5 млн, яка могла б захистити Україну від майбутнього наступу РФ.

"Європейські лідери пішли думати, я думаю, ми проведемо кілька консультацій. Тут питання велике - грошей та можливостей. Бо це великі гроші ... І якщо Україна побачить, що контингент є дійсно однією зі складових гарантій безпеки, вони будуть готові відправити до нас свої війська", - сказав глава держави.

РФ забрала частину військ із Придністров'я

Російський диктатор Володимир Путін вивів кілька тисячне військо із Придністров'я. Виведення військ могло відбуватися через Кишинів, припускає президент. Нині, за його даними, у Придністров'ї залишається до 1500 солдатів, які займаються охороною складів зі зброєю.

"Я не знаю, чесно. Не можу сказати. У нас є точні дані, скільки було та скільки залишилось. Там було 5500-6000 людей. Залишилось набагато менше, які сьогодні переважно охороняють склади зі зброєю, а частину вони забрали. Я думаю, що через Кишинів. Вони ж користуються цим аеропортом, ну, користувалися", - розповів Зеленський.

Келлог на фронті, миротворці та мінерали: підсумкові заяви Зеленського у Мюнхені
Мюнхенська конференція / Інфографіка: Главред

Просування у мирному процесі

Володимир Зеленський акцентував на тому, що у мирному процесі є просування. Про це свідчить навіть початок роботи з командою президента США Дональда Трампа. Водночас говорити про готовність до переговорів поки зарано.

"Треба робити все, щоб принести справедливий і сталий мир Україні. Найважливіше - сталий. Бо можемо порадіти тиждень-два, місяць, може три роки, може п'ять. Не хочеться повернення війни ... Куди ми просунулись? Ми просунулись з точки зору, якщо глянемо, де ми були кілька місяців тому, то я думаю, що ми почали працювати з командою Трампа набагато більше. У нас були зустрічі, у нас було засідання Сімки на рівні міністрів закордонних справ. Були зустрічі з Келлогом, далі у нас, ви знаєте, віцепрезидент. Команди почали працювати. Є чекпоїнти, це важливо, що ми трішечки просуваємось", - поінформував голова держави.

Заяви Зеленського під час першого дня Мюнхенської конференції – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський зробив ряд заяв на Мюнхенській конференції у перший день заходу 14 лютого. Президент України відповів на важливі питання щодо війни в Україні.

Зокрема, Зеленський назвав єдину альтернативу НАТО. Він зазначив, що Україні потрібна армія у 1,5 млн осіб. США ніколи не хотіли бачити Україну в НАТО, заявив президент.

Також Зеленський висловився про візит до Саудівської Аравії. Він прокоментував мету офіційного візиту до Саудівської Аравії та назвав ряд вимог для початку переговорів з російським диктатором Путіним.

Нагадаємо, Єрмак сказав, коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна. Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, за яких умов відбудеться зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що наразі цей момент не настав.

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Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ) - що відомо

14 лютого у Німеччині розпочалася Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ), яка триватиме три дні. Основною темою обговорень стане війна в Україні та пошук шляхів до миру.

Президент України Володимир Зеленський очолює українську делегацію та має зустрітися з представниками нової адміністрації Дональда Трампа.

Конференція відбувається в ключовий момент: нова адміністрація США вже розпочала свою роботу, у Брюсселі стартує новий цикл діяльності Європейського парламенту, а в Німеччині через тиждень після завершення МКБ відбудуться парламентські вибори.

Після урочистого відкриття конференції федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, учасники з різних країн світу почнуть обговорення актуальних питань глобальної безпеки під керівництвом Крістофа Гойсгена.

У центрі уваги будуть такі теми, як:

  • мирне врегулювання війни в Україні
  • глобальне управління
  • зміцнення демократії
  • кліматична безпека

У суботу учасники зосередяться на обговоренні міжнародного порядку, регіональних конфліктів та криз. Також буде розглянуто майбутнє трансатлантичного партнерства.

У неділю, завершальний день конференції, пройдуть дискусії про роль Європи у глобальному контексті.

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