Відправлення європейських військ в Україну обговорюють із Зеленським: в AP дізналися деталі

Представники європейських країн з вищими посадовими особами Європейського союзу обговорювали ідею, висунуту президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Обговорюється питання відправки в Україну європейських військ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int

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План Макрона про введення військ в Україну набирає популярності

Європейські лідери провели консультації з Володимиром Зеленським

Європейські війська можуть бути задіяні для забезпечення безпеки після закінчення війни в Україні, про що проводяться відповідні консультації з президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією AP, зустріч відбулася в грудні 2024 року, після обрання президентом США Дональда Трампа, у резиденції генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселі.

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Зазначається, що представники Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів і Польщі, а також вищі посадові особи Європейського союзу обговорювали ідею, висунуту президентом Франції Еммануелем Макроном на початку 2024 року.

Уточнюється, що відтоді план Макрона набирає популярності. Проте багато що в тому, який вигляд матимуть ці сили і хто візьме в них участь, залежатиме від умов будь-якої мирної угоди та інших чинників, ідеться в публікації.

Позиція країн ЄС щодо відправки військ в Україну:

В Італії є конституційні обмеження на використання своїх сил;

Нідерландам знадобиться дозвіл від парламенту;

Те саме стосується і Німеччини, чия позиція може змінитися після виборів 23 лютого і формування нового уряду;

Польща обережна, з огляду на збереження ворожості до України, що бере коріння в другій світовій війні.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур сказав агентству в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, що розмови перебувають "на дуже ранній стадії". За словами Певкура, європейським союзникам критично важливо розуміти, який вигляд матиме лінія зіткнення в Україні, перш ніж розробляти план.

Як кажуть експерти та офіційні особи, за нинішнього стану справ європейцям слід розгорнути потужний і значний контингент, а не групу миротворців на кшталт "блакитних шоломів" ООН, наголошується в публікації.

Раніше повідомлялося про те, що РФ може погодитися на миротворців із НАТО. На Заході обговорюють варіант, що миротворцями можуть стати сили з відносно нейтральних країн.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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