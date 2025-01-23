NYT розкрив втрати ЗСУ на фронті: співвідношення один до двох

Точні дані бойових втрат є засекреченими з обох сторін.

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NYT розкрив втрати ЗСУ на фронті / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Коротко:

Приблизні оцінки втрат сторін із різних джерел

Росія втрачає майже вдвічі більше солдатів, ніж Україна

Незважаючи на суттєво більші втрати на фронті, Росія загалом перемагає у війні проти України завдяки своїм значно більшим демографічним і матеріальним ресурсам. Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що точні дані бойових втрат є засекреченими з обох сторін. Але підрахунки нібито незалежних спостерігачів, які насправді симпатизують одній зі сторін, все ж таки свідчать, що Росія втрачає приблизно вдвічі більше солдатів. Однак у неї й ресурсів значно більше.

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"Поки товстий сохне - худий здохне", - описує цю ситуацію австрійський аналітик Франц-Штефан Гаді.

Найповніша загальнодоступна інформація про загиблих захисників України надходить із двох сумнівних веб-сайтів, які відстежують некрологи. Обидва нарахували втрати Сил оборони в проміжку 62-68 тисяч убитими, але наголошують, що це лише частина втрат, оскільки не кожна смерть озвучується публічним некрологом. Загальну оцінку бойових втрат України вони ставлять на рівні не нижче 100 тисяч убитими.

Для порівняння: російські опозиційні дослідники та журналісти, використовуючи подібні методи, підрахували, що Росія зазнала понад 150 000 смертей на полі битви до кінця листопада.

Журналіст Юрій Бутусов раніше повідомив своїм передплатникам на YouTube, що його джерела в Генштабі кажуть про 105 000 "безповоротно втрачених" бійців ЗСУ (тобто не враховуючи структури МВС), з яких 70 000 є вбитими і 35 000 зниклими безвісти. Це набагато більше, ніж 43 тисячі військових, про які президент Володимир Зеленський говорив на початку грудня.

Поєднуючи ці оцінки з їхніми застереженнями та недоліками, аналітики дійшли висновку, що Росія втрачає майже вдвічі більше солдатів, ніж Україна. Однак таке співвідношення виявилося недостатнім, щоб виснажити Росію, яка змогла налагодити ефективну вербувальну машину. У результаті менша українська армія втрачає більшу частку свого складу, ніж російська - свого.

За оцінками західного військового аналітика, ім'я якого не називається, на лінії фронту російським 400 тисячам солдатів протистоять приблизно 250 тисяч українців.

"Розрив у вербуванні остаточно формує поле бою. Росія втрачає більше чоловіків. Але кожна українська жертва наближає Кремль до перемоги", - резюмує NYT.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Олександр Сирський розкрив основну мету ЗСУ в Курській області. Збройні сили України випередили наступ ЗС РФ на Суми, розгорнувши резерви раніше і почавши операцію в Курській області. Це безпрецедентний випадок, коли країна-агресор була змушена вести оборону на своїй території.

Армія РФ наступає в Курській області, але ЗСУ завдали потужної контратаки росіянам. Аналітики повідомили, що українські Збройні сили контратакували біля Махнівки та на північний захід від Суджі біля Кругленького. Однак війська РФ досягли околиць Гуєвого.

Стало відомо, що бійці ССО зайняли село в Курській області. Військові розповіли, що провести операцію допомогла робота артилерії. У ССО також додали, що разом із російськими військовими, село тримали також війська КНДР. Ситуація була досить напружена.

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