"Нелегітимність" Зеленського: Сибіга жорстко відповів на нову маячню Лаврова

Олексій Тесля
25 серпня 2025, 12:49
Росія насправді не зацікавлена в мирних переговорах, підкреслив Андрій Сибіга.
Зеленський, Лавров
В Україні відповіли на маячню Сергія Лаврова

Головне:

  • Андрій Сибіга розкритикував висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова
  • Росія насправді не зацікавлена в мирних переговорах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова про "нелегітимність" українського президента Володимира Зеленського, назвавши їх безглуздими.

Сибіга наголосив, що Лавров, який обіймає свою посаду вже понад два десятиліття, навряд чи має право виносити судження щодо легітимності інших лідерів, ідеться в повідомленні МЗС.

"Складно придумати щось більш абсурдне, ніж заяви про легітимність від людини, яка просиділа в кріслі 21 рік і служить режиму, що утримує владу понад 25 років", - зазначив Сибіга.

Він додав, що подібні заяви - це ще одне підтвердження того, що Росія насправді не зацікавлена в мирних переговорах.

Питання про легітимність Путіна: думка експерта

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов вважає, що Захід може підштовхнути кремлівську еліту до пошуку нового, більш легітимного лідера в обмін на пом'якшення санкційного тиску.

За його словами, справа не тільки в суперечках про законність перебування при владі. Пономарьов підкреслює, що аргумент Путіна про нібито "нелегітимність" Зеленського можна легко віддзеркалити: "Путін сам не легітимний". Але такі взаємні звинувачення не ведуть до реального діалогу.

Пономарьов також наголосив, що питання легітимності Путіна слід піднімати, особливо на міжнародному рівні, оскільки пересічним росіянам ці поняття мало знайомі та, як правило, не мають для них значення.

Переговори про припинення війни - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України. МЗС Росії блокує прямі зобов'язання Росії щодо гарантій безпеки для Києва.

Нагадаємо, раніше США засекретили дані про переговори України та Росії. Обмін дипломатичними і військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, від наміру вступати в НАТО, залишалася нейтральною і не допускала на свою територію західні війська.

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

