Не тільки сіль: в Україні з полиць магазинів зникне ще один продукт

Гречка в Україні / pixabay, УНІАН

Через війну в Україні, яку розв'язала Росія, з полиць магазинів почали зникати сіль та інші види товарів.

Також в Україні дуже важко знайти гречку. Улюблений продукт українців коштує від 80 до 100 гривень за кілограм, і це ще не межа.

У Міжнародній асоціації гречки заявили, що ціна буде ще вищою – на рівні 90-100 грн за кілограм.

"Україна не вирощує необхідний обсяг цієї крупи. Держава не надавала достатні дотації фермерам під цю культуру. У підсумку, весь відсутній обсяг ми закуповували в Росії. Після початку війни, природно на ринку утворився дефіцит", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наші фермери закуповували посівний матеріал у країни агресора. Цього року було посіяно ще менше площ, ніж зазвичай.

В Україні виник дефіцит гречки, який посилився з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Зараз ця крупа практично зникла з полиць магазинів, тому коштує дорожче імпортного рису.

Ситуацію з нестачею гречки прокоментував експерт з агропромислового комплексу Іван Томич.

За його словами, проблеми з гречкою накопичувалися за останні кілька років і пов'язані, головним чином, не з війною. Вирощування цієї культури щорічно йшло на спад.

Цього року гречку тільки закінчують сіяти, тому рано давати прогнози майбутнього врожаю.

Попередньо - він буде таким, як і минулого року, а отже ситуація з нестачею крупи збережеться, вважає експерт.

"Але оскільки погода не радує - переважно холодно і недостатньо вологи - а засіяні площі, я прогнозую, будуть приблизно на рівні минулого року, це тривожний сигнал. На жаль, нічого позитивного в тому, що стосується гречки на прилавках наших магазинів, не очікується. Дефіцит вже є, незважаючи на дуже високу ціну - 70-85 гривень (за 1 кілограм). Не можна сказати, що це тотальний дефіцит, але її явно мало", - підкреслив Іван Томич.

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Дефіцит солі в Україні

Нагадаємо, державне підприємство Артемсіль через бойові дії в Донецькій області повністю зупинило роботу. Виробляти сіль підприємство не може, оскільки не можна наражати людей на небезпеку. Крім того, більшість співробітників вже евакуювалися.

Всі запаси готової продукції були вивезені зі складів ще в квітні. Тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону. Слід зазначити, що Артемсіль був найбільшим підприємством з видобутку солі в Європі і постійно постачало готову продукцію Угорщині, Польщі, Грузії, Молдові, Азербайджану та Румунії.

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