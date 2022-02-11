Ціни на рис, гречку і пшоно в Україні зростатимуть щомісяця: на скільки "схуднуть" гаманці

В Україні подорожчала низка основних круп – рис, гречка і пшоно/ pixabay, УНІАН, колаж Главред

В Україні від початку 2022 року зросла ціна на низку основних круп. Подорожчання станом на початок лютого було наступним:

1. рис подорожчав на 1,8% від початку місяця – середня ціна становить 36,28 гривень за кілограм,

2. гречка подорожчала на 1,6% – середня ціна становить 51 грн/кг,

3. пшоно стало дорожчим на 0,7% – тепер коштує в середньому 21,67 грн/кг.

Основна причина зростання вартості круп – те, що їх стало дорожче обробляти перед продажем через подорожчання енергоносіїв. Про це розповіла аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Світлана Литвин, пишуть Українські новини.

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У той же час вона повідомила, що ціни на макаронні вироби знизилися на 1,1% від початку року – зараз середня ціна на них становить до 24,82 гривні за кілограм. Таку тенденцію аналітик пояснює подешевшанням пшениці, що спостерігається не лише в Україні, а у світі загалом.

Надалі ціни на крупи і макарони зростатимуть приблизно з такою самою швидкістю, як і на інші продукти, прогнозує Литвин.

За її словами, зараз поки що немає причин для стрімкого зростання вартості, проте й подешевшання цієї категорії продуктів також очікувати не варто. При цьому крупи потроху дорожачатимуть кожного місяця.

"Підстав для стрімкого зростання поки немає. Однак і на зниження ціни також розраховувати не варто, оскільки зростання собівартості виробництва (енергоресурси, заробітні плати тощо) не дозволяють робити такі припущення. Тому очікується зростання цін на цю категорію товарів на 1-3% на місяць", – наголосила аналітик.

Зростання цін на продукти в Україні

Раніше повідомлялося, що середні ціни на продукти харчування в Україні у січні 2022 року зросли на 14,5% у порівнянні з січнем 2021-го. Така цифра перевищує рівень інфляції за рік, який становив 10%. Рекордсменами із подорожчання стали:

соняшникова олія – за рік подорожчала на 34,2%,

овочі – на 27,5%,

цукор – на 22,8%,

хліб – на 19,6%.

Також повідомлялося, що в Україні підскочили ціни на борщовий набір – в середньому на 30%. У лютому 2021 року порції борщу на чотирьох людей, приготовані за традиційним рецептом, коштували українцям приблизно 62,06 грн, а в лютому 2022 року на такі ж продукти в тому ж обсязі доведеться витратити 80,92 грн.

Крім цього, в Україні з січня по лютий 2022 року зросли ціни на солоне і домашнє сало – подорожчання склало 1,93%. У січні 2022 року 1 кг домашнього сала в середньому можна було купити в українських супермаркетах за 152,97 гривні за кілограм, а в лютому середня ціна на продукт становить вже 165 гривень за кілограм – сало подорожчало на 12 гривень.

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