В Україні злетіли ціни на продукти: хліб і гречка стали "золотими"

В Україні зростають ціни на продукти харчування / REUTERS

В Україні з початку 2022 року триває зростання цін на основні продукти харчування, в тому числі хлібобулочні вироби.

У матеріалі Сьогодні аналізується зміна вартості продуктового кошика українців з початку нового року, особливо "соціально значущих" продуктів харчування.

Відзначається, що в січні 2022 року українець за кошик з "соціально значущими" продуктами харчування платив приблизно 489,75 грн. А вже в лютому ця сума збільшилася до 504,66 грн.

Зростання цін на продукти харчування:

гречка: 50,20 грн в січні і 50,91 грн в лютому;

цукор: 25,78 грн в січні і 26,27 грн в лютому;

борошно: 22,11 грн і 22,15 грн відповідно;

макарони: 25,10 грн. і 24,82 грн;

молоко 2,6%: 31,25 грн. і 32,68 грн;

хліб житній: 30,66 грн. і 31,45 грн;

батон нарізний 500 гр: 23,02 грн. і 24,33 грн;

яйця курячі: 41,03 грн. і 39 грн;

філе курки: 121,77 грн. і 127,93 грн;

вода мінеральна 1,5 л: 14,24 грн. і 14,22 грн;

масло "Яготинське" 73% 200 г: 49,66 грн. і 53,30 грн;

олія" Щедрий дар " 870 мл: 54,93 грн. і 57,60 грн.

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Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

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Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

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