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Сіль по 95 грн: українців накрила паніка через дефіцит солі

25 травня 2022, 13:17

Через зупинку Артемсолі в Україні спостерігається значний дефіцит солі та різке підвищення цін через зростання попиту.

Ціна на сіль зросла до 95 грн / УНИАН, pixabay

В Україні почали масово скупляти сіль після того, як пішли розмови про можливий дефіцит товару. Через шалений попит деякі магазини різко підвищили вартість ледь не у 10 разів. Про це повідомляють у соцмережах.

Якщо раніше пачку солі можна було придбати за 10 грн, то тепер, наприклад, у Мостиськах Львівської області вона коштує 95 грн за кілограм.

Ціна на сіль зросла до 95 грн за кілограм / Перша приватна мемарня

У Дніпрі взагалі місцеві жителі порозмітали сіль і вона зовсім зникла з полиць великих супермаркетів та ринків. На деяких магазинах вже навіть з'явилися написи "солі немає". Можна припустити, що такі написи довелося наклеїти через те, що величезна кількість людей питає про наявність солі.

  • У магазинах нема солі
    У магазинах нема солі Карина Бондаренко
  • У магазинах нема солі
    У магазинах нема солі Карина Бондаренко

У мережі вже розповідають про те, як швидко підвищується ціна на сіль у різних куточках країни:

  • "У мене кілограм солі другий рік стоїть. Я не розумію навіщо люди загрібають",
  • "У Києві вчора купувала по 42 грн за пачку (1 кг) кам'яної солі",
  • "Вчора зранку була по 17 грн, к обіду вже 38 грн Миколаїв",
  • "Вчора дружина пішла в магазин, була польська по 35. Взяла пару пачок, а поруч чоловік бере і згрібає все до останньої пачки з полиці. От через таких і нема. А потім буде через олх продавати по 150 за кілограм"

Один із користувачів сервісу оголошень ОLX запропонував продати кілограм солі за 15 тис. грн або обміняти її на квартиру у Києві.

  • На OLX продають сіль по 15 тис. грн.
    На OLX продають сіль по 15 тис. грн. "Киевский движ" в Telegram
  • На OLX продають сіль по 15 тис. грн.
    На OLX продають сіль по 15 тис. грн. "Киевский движ" в Telegram

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Нагадаємо, Державне підприємство Артемсіль через бойові дії в Донецькій області повністю зупинило роботу. Виробляти сіль підприємство не може, оскільки не можна наражати людей на небезпеку. Крім того, більшість співробітників вже евакуювалися.

Всі запаси готової продукції були вивезені зі складів ще в квітні. Тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону. Слід зазначити, що Артемсіль був найбільшим підприємством з видобутку солі в Європі та постійно постачало готову продукцію Угорщині, Польщі, Грузії, Молдові, Азербайджану та Румунії.

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