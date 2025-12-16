Зеленський назвав головну умову проведення виборів в Україні та ймовірні терміни

Для підготовки до виборів потрібно 60 - 90 днів, але це може бути й інший термін, каже президент.

Володимир Зеленський оцінив імовірність проведення виборів

Головне із заяв Зеленського:

Основною умовою для виборів є припинення вогню

Для проведення виборів необхідно забезпечити відповідну інфраструктуру

Президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність організації виборів в Україні в той час, як триває війна.

Основною умовою для цього є припинення вогню, наголосив він під час спілкування з представниками ЗМІ.

За словами глави держави, для проведення виборів необхідно забезпечити відповідну інфраструктуру безпеки.

"Потрібно для виборів припинення вогню. Якщо припинення вогню буде, ми готові до виборів", - зазначив він.

Водночас президент нагадав про те, що для підготовки до виборів потрібно 60 - 90 днів, але це може бути й інший термін, який Україна готова узгодити з партнерами і РФ.

Крім того, він пояснив, що для проведення виборів також потрібна співпраця народних депутатів України щодо змін у законодавстві.

"Насамперед найголовніше - це можливість провести легітимні вибори або провести вибори з легітимним результатом", - додав Зеленський.

Умова проведення виборів: позиція президента

Президент України Володимир Зеленський доручив парламентарям підготувати законодавчу ініціативу, яка б передбачала можливість проведення виборів в умовах воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела у владних колах.

За інформацією видання, минулого тижня в Офісі президента вже пройшла робоча зустріч, присвячена цьому питанню. Зараз ведеться робота над законопроектом, який має врахувати всі ключові ризики і насамперед питання безпеки під час організації виборчого процесу.

Раніше повідомлялося про те, скільки триватиме підготовка до виборів в Україні. У ЦВК зазначили, що війна істотно зруйнувала виборчу інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше в ОП назвали три ключові умови для проведення виборів. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслює, що для цього потрібно вирішити три ключові питання.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський уже говорив, що провів обговорення питання виборів в Україні з представниками Верховної Ради. Він очікує, що народні депутати представлять своє бачення щодо виборів Україні.

