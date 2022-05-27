"Не пропонуйте нам здатися, краще допоможіть": звернення українського бійця-історика до заходу підкорило Мережу

Звернення українського бійця-історика на захід підкорило мережу / Facebook і УНІАН

Український письменник, кандидат історичних наук та молодший сержант ЗСУ Назар Розлуцький звернувся до країн Заходу із закликом не пропонувати українцям здатися Росії, а допомагати невпинно зброєю, грошима або санкціями. Свій призов український воїн виклав у Facebook.

За його словами, влада України і українці будуть або боротися до перемоги, або до останньої краплі крові.

"Нам не потрібні пропозиції здатися. Якщо ви не готові воювати разом з нами проти оскаженілого ворога, то допоможіть нам зброєю, грошима, санкціями. Нам потрібно дуже багато всього, щоб перемогти Росію і, таким чином, різко знизити рівень глобальної кризи. Але в нас є головним мотивом", - написав Розлуцький.

Боєць ЗСУ зазначив, що відчуває глибоку огиду до західних політиків, які пропонують українцям скласти зброю і погодитися на втрату територій.

"Коли вустами політиків Франції, Італії, Німеччини та інших країн нам пропонують скласти зброю, погодитися на втрату територій, надати Росії якісь гарантії безпеки (Абсурд! Росії не потрібні ніякі гарантії безпеки, це її сусідам потрібні гарантії від загрози з їхнього боку), то я відчуваю лють і глибоку огиду", - підсумував Розлуцький.

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Нагадаємо, раніше радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що РФ і вище керівництво цієї держави розуміють тільки мову сили.

Інтелектуальні діалоги не допоможуть у спілкуванні з "гопником", який говорить погрозами, вважає чиновник.

Російські війська в Україні ненавидять і не перетравлюють всі люди. Україна потребує зброї, щоб повернути Росію в адекватний стан. Українська армія, на відміну від військових підрозділів ворога, не бомбить мирні російські міста.

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