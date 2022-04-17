"Хочуть добити Донбас": Зеленський записав емоційне звернення

Російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави, сказав президент.
Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення. Глава держави подякував усім, хто допомагає нашій країні.
"Робимо все для забезпечення оборони. Постійно контактуємо з партнерами. Вдячні тим, хто дійсно допомагає всім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідну нам зброю і боєприпаси, але не поспішає на допомогу, повинні знати, що від них залежить доля цієї битви. Долі людей, які можуть бути врятовані", - сказав Зеленський.
Головне зі звернення Володимира Зеленського 17 квітня
"Російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави. Хочуть буквально добити Донбас",- каже президент.
Тривають постійні обстріли Харкова.
"Сьогодні російські війська вдарили по вулицях культури, Шевченка і Дарвіна. Станом на цю хвилину в списку загиблих від цього удару п'ятеро харків'ян, не менше 15 поранених. Тільки за чотири останні дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 поранені", - сказав Зеленський.
Демократичний світ має відреагувати і на те, що окупанти роблять на півдні України – у Херсонській та Запорізькій областях.
"Там будують катівні. Викрадають представників місцевої влади і всіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують вчителів. Крадуть гроші, спрямовані на виплату пенсій. Блокують і крадуть гуманітарну допомогу. Доводять людей до голоду. Окупанти намагаються відірвати Херсонську і Запорізьку області за прикладом так званих "ДНР" і "ЛНР"", - сказав президент.
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"Державними нагородами відзначено 188 військовослужбовців Збройних сил України. 553 бійці Національної гвардії. 64 прикордонника. 5 поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Шістьом захисникам України присвоєно звання Герой України", - зазначив Зеленський.
Битва України і Росії за Донбас
У США зробили прогноз про наступ Росії на Донбас вже в найближчі дні. Американці вважають, що в регіоні очікуються запеклі наземні бої. Вашингтон у зв'язку з цим проводить роботи із Заходом щодо прискорення поставок зброї силам оборони України.
Координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець заявив, що армія України провела тактичну контратаку на ділянці між Святогірськом і Кремінною на Донбасі. Військам вдалося відкинути ворога в районі Кремінна-Рубіжне. Крім того, їм вдалося створити загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання противника, просунувшись у бік річки Оскол.
Заступник Міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти Росії продовжують стягувати війська і техніку на Донбасі. Але вони не можуть організувати наступ. Ворожі атаки блокують ЗСУ, які ведуть потужне стримування ворога.
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