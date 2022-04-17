"Хочуть добити Донбас": Зеленський записав емоційне звернення

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення. Глава держави подякував усім, хто допомагає нашій країні.

"Робимо все для забезпечення оборони. Постійно контактуємо з партнерами. Вдячні тим, хто дійсно допомагає всім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідну нам зброю і боєприпаси, але не поспішає на допомогу, повинні знати, що від них залежить доля цієї битви. Долі людей, які можуть бути врятовані", - сказав Зеленський.

Головне зі звернення Володимира Зеленського 17 квітня

"Російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави. Хочуть буквально добити Донбас",- каже президент.

Тривають постійні обстріли Харкова.

"Сьогодні російські війська вдарили по вулицях культури, Шевченка і Дарвіна. Станом на цю хвилину в списку загиблих від цього удару п'ятеро харків'ян, не менше 15 поранених. Тільки за чотири останні дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 поранені", - сказав Зеленський.

Демократичний світ має відреагувати і на те, що окупанти роблять на півдні України – у Херсонській та Запорізькій областях.

"Там будують катівні. Викрадають представників місцевої влади і всіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують вчителів. Крадуть гроші, спрямовані на виплату пенсій. Блокують і крадуть гуманітарну допомогу. Доводять людей до голоду. Окупанти намагаються відірвати Херсонську і Запорізьку області за прикладом так званих "ДНР" і "ЛНР"", - сказав президент.

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"Державними нагородами відзначено 188 військовослужбовців Збройних сил України. 553 бійці Національної гвардії. 64 прикордонника. 5 поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Шістьом захисникам України присвоєно звання Герой України", - зазначив Зеленський.

Битва України і Росії за Донбас

У США зробили прогноз про наступ Росії на Донбас вже в найближчі дні. Американці вважають, що в регіоні очікуються запеклі наземні бої. Вашингтон у зв'язку з цим проводить роботи із Заходом щодо прискорення поставок зброї силам оборони України.

Координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець заявив, що армія України провела тактичну контратаку на ділянці між Святогірськом і Кремінною на Донбасі. Військам вдалося відкинути ворога в районі Кремінна-Рубіжне. Крім того, їм вдалося створити загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання противника, просунувшись у бік річки Оскол.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти Росії продовжують стягувати війська і техніку на Донбасі. Але вони не можуть організувати наступ. Ворожі атаки блокують ЗСУ, які ведуть потужне стримування ворога.

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