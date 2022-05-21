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Росія 85 днів воює не з НАТО, а з Україною: діалогу не буде, допоки Москва не прозріє - Подоляк

21 травня 2022, 23:12

Важко весь час слухати, коли тобі постійно кажуть, що в Україні нібито "нацисти", сказав Михайло Подоляк.

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Росія повинна адекватно оцінювати хід бойових дій і позицію своєї держави - Подоляк / Колаж соцмережі, Офіс президента

Адекватного перемовного процесу між Україною та Росіэю не буде допоки, доки Москва матиме об'єктивного розуміння ситуації. Російська держава досі не усвідомила, що 85 днів вона воює проти Києва, а не проти Північноатлантичного альянсу. Про це заявив радник керівника Офісу президента, делегат Києва на перемовинах з Москвою Михайло Подоляк.

У інтерв'ю Настоящее время він сказав про те, що російська влада не розуміє реальної картини ситуації і не сприймає її адекватно. Тому виникають проблеми з перемовинами.

читайте такожАрмія України зможе піти в контрнаступ на Донбасі вже за півтора місяці - CIT"Сьогодні, на жаль, Росія повернулася до такого первісного не зовсім виразного уявлення про мир і свою роль у світі, досі не усвідомила, що вона вже 85 днів воює проти України, а не проти НАТО, я ще раз підкреслю. І, природно, це заважає їм адекватно сприймати і перемовний процес", - зазначив Подоляк.

За його словами, сторонам, по суті, нема про що вести діалог, оскільки російська сторона у своєму сприйнятті обстановки далека від реальності.

"Нема про що розмовляти, немає пересічних ліній, коли сторони готові виразно і об'єктивно, підкреслюю, логічно пояснювати свої мотиви. Важко слухати весь час, коли тобі кажуть: "У вас там нацисти", - пояснив український парламентер.

При цьому він підкреслив, що перемовини, як обов'язкова складова всього процесу, повинні бути присутніми. Однак під час діалогу сторони повинні адекватно оцінювати ситуацію, хід бойових дій і позицію своєї держави.

Дивіться відео Главред - Олег Жданов розповів про ситуацію з резервами РФ для війни проти України

Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше казав, що армія України може піти в масштабний контрнаступ вже в середині червня. До кінця травня-початку червня має надійти важке озброєння від Заходу. Після цього будуть сформовані підрозділи для проведення наступальної операції.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що і ЗСУ, і військам РФ потрібно поповнити резерви. Перевагу отримає сторона, яка діятиме більш оперативно. На його думку, українська армія може піти в наступ в середині-другій половині червня. Однак для цього на балансі Збройних сил України має бути важка зброя від Заходу.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що українська армія готова до повномасштабного контрнаступу. Проте ЗСУ потребують термінових постачань важкої зброї, щоб прибрати перевагу Росії у військовій техніці. Плани сил оборони України на найближчі місяці - витіснення окупантів з півдня і сходу української держави.

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