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Поступок Путіну не буде: Подоляк зажадав виведення військ РФ з України

19 травня 2022, 10:52

В Офісі президента не розглядають можливість припинення вогню, поки Росія не виведе свої війська з наших територій.

ракета, війна, ЗСУ
Україна не припинить вогонь, поки РФ не виведе свої війська / Фото facebook.com/kpszsu

Україна не планує йти на поступки Путіну і припиняти вогонь. Офіс президента вважає це неможливим, поки РФ не виведе всі свої війська з території нашої держави. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він також додав, що загарбникам не варто очікувати, що українська влада і народ погодяться на нові Мінські угоди.

"Не пропонуйте нам припинення вогню - це неможливо без тотального виведення військ РФ. Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років", — написав Михайло Подоляк.

Він додав, що основною переговорною командою України на даному етапі є "зброя, санкції і гроші". "Домовлятися" таким способом доведеться до того моменту, поки Росія не звільнить всі окуповані території.

Україні не припинить вогонь, Подоляк
Україні не припинить вогонь, поки РФ не виведе свої війська / скріншот

Поступки у війні з Росією

Раніше Сергій Лавров заявив, що Москва нібито обговорює з Києвом серед іншого скасування антиросійських санкцій і статус російської мови в Україні. Він додав, що на порядку денному переговорів нібито також є питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші.

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Михайло Подоляк розповів про те, що переговорний процес у рамках делегацій між Україною та Росією про припинення війни призупинено. Це обумовлено тим, що військово-політичне керівництво Росії все ще мислить стереотипно і не враховує змін ситуації в Україні, які відбулися з початку війни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не піде на поступки щодо приналежності Криму і Донбасу в обмін на припинення вогню або закінчення військових дій. Питання щодо зупинки війни потрібно ставити Москві, а не Києву. Українська держава вже погоджувалася на компроміси, що частково призвело до нинішньої війни.

Ще в квітні Володимир Зеленський заявляв, що Україні не торгує територіями і не піде на територіальні поступки заради миру. У війні з Росією він розглядає лише один результат - перемога.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення переговори в Мінську
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