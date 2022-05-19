"Безславний кінець лобіста Путіна": Подоляк висловився щодо санкцій проти Шредера

Європейські санкції і позбавлення особистих привілеїв - безславний кінець екскканцлера Німеччини Герхарда Шредера.
Санкції Бундестагу проти колишнього канцлера Герхарда Шредера є закономірною реакцією влади Німеччини на лобізм путінських інтересів в Європі.
"Європейські санкції і позбавлення особистих привілеїв - безславний кінець екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера. В кінці завжди доводиться платити за рахунками. Зневага від власного народу та історії - така доля кожного лобіста путінського режиму в Європі", - написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
Раніше бюджетний комітет Бундестагу позбавив колишнього канцлера Герхарда Шредера деяких особливих прав. Санкції послідували у зв'язку з його підтримкою політики президента Росії Володимира Путіна.
Вступ України до Євросоюзу
Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив, що Україна вже заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісія, у свою чергу, повинна підготувати звіт, який передадуть на розгляд Євроради.
Заявка України на вступ до Європейського Союзу розглянуть на засіданні Європейської Ради в червні. Українська держава вже стала частиною сім'ї Європи. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.
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