Не обійшлося без жертв: у ВМСУ розкрили деталі знищення ВДК Новочеркаськ

На борту ВДК Новочеркаськ могло перебувати близько 80 осіб, повідомив Дмитро Плетенчук.

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ВДК Новочеркаськ підірвали у Феодосії / Колаж: Главред, Фото: Pixabay , mil.ru

У Військово-морських силах України прокоментували ракетний удар у Феодосії по десантному кораблю Новочеркаськ Чорноморського флоту РФ.

На його борту могло перебувати близько 80 осіб, повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, є інформація про те, що, що з урахуванням типу корабля, там могли бути ще й сторонні особи.

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"Тому те, що там не могло обійтися без жертв — це більше схоже на правду", — сказав представник ВМСУ.

Крім того, Плетенчук також додав, що зараз зазначена інформація верифікується, але запевнив, що з часом буде відома "хоча б приблизна" кількість втрат російських загарбників.

Знищення БДК Новочеркаськ

Як повідомлялося раніше, після атаки на ВДК "Новочеркаськ" в Криму зникли безвісти 33 моряки. У момент атаки в ніч на 26 грудня на кораблі перебували 77 моряків.

У ніч на 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель"Новочеркаськ".

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар крилатими ракетами по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) в ніч на 26 грудня.

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