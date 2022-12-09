Білоруський диктатор жорстко "проїхався" по Меркель і звинуватив Україну у розв'язуванні війни

Лукашенко заявив, що Меркель нібито дала Україні час на нарощування сили.

Олександр Лукашенко звинуватив Україну і Меркель у розв'язуванні війни / скріншот

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко звинуватив колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель у спробі "дати Україні час стати сильнішою". Він переконаний, що на це нібито були спрямовані саме Мінські угоди. Про це він заявив під час Вищої Євразійської економічної ради, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Лукашенко стверджує, що Мінськими угодами Меркель намагалася дати Києву "час наростити силовий і військовий ресурс".

"Вчинила дрібно і бридко, хоче бути в тренді", – сказав Лукашенко.

Він також звинуватив Україну в розв'язуванні війни, яку почав Путін. Все через те, що Київ не хотів виконувати вимоги Кремля.

"Якби Київ дотримувався своїх зобов'язань, Україна змогла б зберегти свою цілісність", - сказав Лукашенко.

Лукашенко панічно боїться війни з Україною

Нещодавно російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін заявляв, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" він тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

"Тобто Білорусь буде обстрілюватися. Це вже очевидно. Туди прилетять і "Хаймариси", й інша зброя. А ризики там зовсім інші. Як би йому (Лукашенкові, - ред.) самому не загинути. Він також боїться, і його страх цілком обґрунтований", - вважає Фейгін.

Окрім того, Фейгін заявляв, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями й набрид ще до війни, бо отримував гроші й постійно щось обіцяв.

"Спротив Лукашенка викликає межове роздратування, яке може спричинити його ліквідацію. Проте Лукашенко теж не дурний. Він думає про свою безпеку і знає, звідки є загроза. Її є багато і диктатор намагається захищатися", - сказав правозахисник.

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