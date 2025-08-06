Ворог атакував газову інфраструктуру на Одещині: відключено 2,5 тис абонентів

Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури в Ізмаїльському районі.

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Ворог атакував Ізмаїльський район Одеської області / колаж: Главред, фото: Ілюстративне фото з сайту armyinform

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На даний час проводяться роботи з випуску газу із системи

Вогнем знищено виробниче обладнання

У ніч на середу, 6 серпня, окупанти атакували Ізмаїльський район (Одеська обл.) ударними безпілотниками, пошкоджено газову інфраструктуру. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Незважаючи на активну роботу наших сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури", - написав він. відео дня

Начальник ОВА повідомив, що на місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували пожежники. Наразі проводяться роботи з випуску газу із системи.

"Вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газопроводу, тимчасово відключено 2,5 тисячі абонентів", - написав Кіпер.

Роботи з ліквідації наслідків тривають. На місці працюють усі уповноважені служби.

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