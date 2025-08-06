Ворог атакував газову інфраструктуру на Одещині: відключено 2,5 тис абонентів

Коротко:
- На даний час проводяться роботи з випуску газу із системи
- Вогнем знищено виробниче обладнання
У ніч на середу, 6 серпня, окупанти атакували Ізмаїльський район (Одеська обл.) ударними безпілотниками, пошкоджено газову інфраструктуру. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Незважаючи на активну роботу наших сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури", - написав він.відео дня
Начальник ОВА повідомив, що на місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували пожежники. Наразі проводяться роботи з випуску газу із системи.
"Вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газопроводу, тимчасово відключено 2,5 тисячі абонентів", - написав Кіпер.
Роботи з ліквідації наслідків тривають. На місці працюють усі уповноважені служби.
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Як писав Главред, у ніч на 6 серпня російські окупанти атакували фугасними авіаційними бомбами базу відпочинку в Запорізькому районі, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
У ніч на понеділок, 4 серпня, російська окупаційна армія атакувала дронами Одеську область. Унаслідок влучень спалахнули масштабні пожежі. За даними ДСНС, найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торговельних павільйонів, де розміщувалася електроніка та побутова техніка.
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