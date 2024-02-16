Ситуація в Авдіївці досягла межі критичної. Україні необхідне виведення військ із розбитого міста, яке може потрапити в повне оточення.

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"Не думаю, що ми зможемо за 48 годин вивести всі війська з Авдіївки" - Жданов / колаж: Гларвед, фото: Костянтин і Влада Ліберови

Ситуація в місті Авдіївці стала катастрофічною і вже зараз командування ЗСУ повинно віддавати наказ про виведення військ, однак цей процес може зайняти близько п'яти діб. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі Апостроф TV.

За словами Жданова, рішення про виведення війська має бути ухваленим уже і затягувати цей наказ абсолютно не можна.

"Але я не думаю, що через 48 годин ми зможемо вивести всі війська, які є в Авдіївці", - додав Жданов.

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Згідно з оцінкою експерта, цей процес може розтягнутися на 4-5 діб у зв'язку з тим, що в місті багато захисників і виводити їх необхідно разом із технікою.

"Там свої особливості, які полягають у тому, що потрібно організовано вивести ці війська з технікою та озброєнням. А не так, як було в інших прикладах, коли здебільшого виводили особовий склад. Єдине, що можна для цього зробити - це утримувати в напрямку села Ласточкине той прорив, який здійснили російські війська", - пояснив експерт.

Також він повідомив, що за ніч ворог закріпився на проспекті, який називають "дорогою життя" і підняв свій прапор у районі стели на в'їзді в Авдіївку.

"Головне - утримати цей виступ і дати можливість усім військам вийти з Авдіївки. Приблизно така ситуація", - резюмував Жданов.

Ситуація в Авдіївці

Як повідомляв Главред, військовий зі 110-ї окремої механізованої бригади Віктор Біляк розповів, що ситуація в Авдіївці дійшла до критичної точки, українські війська чекають на повну евакуацію з міста, однак командування її відтягує. Під час відступу з позицій у районі "Зеніт" загинуло багато українських бійців.

Також, співзасновник DeepState Роман Погорілий вважає, що питання Авдіївки - це питання часу. Росіяни не припиняють вогонь і наступ. "Зараз в Авдіївці дуже складна ситуація. Питання Авдіївки - це питання часу. Тому, що ворог порівнює з землею абсолютно все, від будівель до позицій наших бійців. Окупанти роблять це за допомогою КАБів. Авдіївка та околиці знищуються безбожно. Утримувати деякі позиції навіть уже немає сенсу, і бійці змушені звідти виходити. Є велике питання: а що після Авдіївки, як готуються оборонні фортифікаційні споруди?" - зазначив Погорілий в ефірі телеканалу "Еспресо".

До того ж, після тривалого протистояння командування ОСУВ "Таврія" ухвалило рішення про відступ українських військових із позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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