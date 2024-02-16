УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Не думаю, що ми зможемо за 48 годин вивести всі війська з Авдіївки" - Жданов

Єлизавета Бельмас
16 лютого 2024, 15:40
Ситуація в Авдіївці досягла межі критичної. Україні необхідне виведення військ із розбитого міста, яке може потрапити в повне оточення.
'Не думаю, що ми зможемо за 48 годин вивести всі війська з Авдіївки' - Жданов
"Не думаю, що ми зможемо за 48 годин вивести всі війська з Авдіївки" - Жданов / колаж: Гларвед, фото: Костянтин і Влада Ліберови

Ситуація в місті Авдіївці стала катастрофічною і вже зараз командування ЗСУ повинно віддавати наказ про виведення військ, однак цей процес може зайняти близько п'яти діб. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі Апостроф TV.

За словами Жданова, рішення про виведення війська має бути ухваленим уже і затягувати цей наказ абсолютно не можна.

"Але я не думаю, що через 48 годин ми зможемо вивести всі війська, які є в Авдіївці", - додав Жданов.

відео дня

Згідно з оцінкою експерта, цей процес може розтягнутися на 4-5 діб у зв'язку з тим, що в місті багато захисників і виводити їх необхідно разом із технікою.

"Там свої особливості, які полягають у тому, що потрібно організовано вивести ці війська з технікою та озброєнням. А не так, як було в інших прикладах, коли здебільшого виводили особовий склад. Єдине, що можна для цього зробити - це утримувати в напрямку села Ласточкине той прорив, який здійснили російські війська", - пояснив експерт.

Також він повідомив, що за ніч ворог закріпився на проспекті, який називають "дорогою життя" і підняв свій прапор у районі стели на в'їзді в Авдіївку.

"Головне - утримати цей виступ і дати можливість усім військам вийти з Авдіївки. Приблизно така ситуація", - резюмував Жданов.

Ситуація в Авдіївці

Як повідомляв Главред, військовий зі 110-ї окремої механізованої бригади Віктор Біляк розповів, що ситуація в Авдіївці дійшла до критичної точки, українські війська чекають на повну евакуацію з міста, однак командування її відтягує. Під час відступу з позицій у районі "Зеніт" загинуло багато українських бійців.

Також, співзасновник DeepState Роман Погорілий вважає, що питання Авдіївки - це питання часу. Росіяни не припиняють вогонь і наступ. "Зараз в Авдіївці дуже складна ситуація. Питання Авдіївки - це питання часу. Тому, що ворог порівнює з землею абсолютно все, від будівель до позицій наших бійців. Окупанти роблять це за допомогою КАБів. Авдіївка та околиці знищуються безбожно. Утримувати деякі позиції навіть уже немає сенсу, і бійці змушені звідти виходити. Є велике питання: а що після Авдіївки, як готуються оборонні фортифікаційні споруди?" - зазначив Погорілий в ефірі телеканалу "Еспресо".

До того ж, після тривалого протистояння командування ОСУВ "Таврія" ухвалило рішення про відступ українських військових із позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ бої за Авдіївку ситуація в Авдііївці
Реклама

Головне за день

"Ситуація стає критичною": в ЗСУ розповіли про бої в міській забудові Авдіївки

"Ситуація стає критичною": в ЗСУ розповіли про бої в міській забудові Авдіївки

16:51 Україна
"Заблокованих підрозділів немає": Тарнавський розкрив деталі боїв в Авдіївці

"Заблокованих підрозділів немає": Тарнавський розкрив деталі боїв в Авдіївці

16:24 Україна
Путін планує мобілізувати ще 400 тисяч осіб: у FT назвали терміни і деталі

Путін планує мобілізувати ще 400 тисяч осіб: у FT назвали терміни і деталі

16:17 Світ
Всі головні новини

Популярне

Мене вже посадили : Олексія Паніна заарештували в РФ 3929

"Мене вже посадили": Олексія Паніна заарештували в РФ

В Авдіївці бійці у повному оточенні, вдається прорвати кільце - Третя штурмова 2559

В Авдіївці бійці у повному оточенні, вдається прорвати кільце - Третя штурмова

Олексій Навальний помер у російській в'язниці 2409

Олексій Навальний помер у російській в'язниці

РЕБ тут ні при чому: військовий сказав, чому українські дрони не долітають вглиб РФ 1972

РЕБ тут ні при чому: військовий сказав, чому українські дрони не долітають вглиб РФ

Останні новини

16:51

"Ситуація стає критичною": в ЗСУ розповіли про бої в міській забудові Авдіївки

16:24

"Заблокованих підрозділів немає": Тарнавський розкрив деталі боїв в Авдіївці

16:17

Путін планує мобілізувати ще 400 тисяч осіб: у FT назвали терміни і деталі

16:03

"Руйнують все живе": Зеленський відреагував на бої в Авдіївці

15:58

Церковне свято 17 лютого: чому цього дня потрібно прибрати вдома

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:51

Путін і смерть Навального "в потрібний час"Погляд

15:51

РФ кинула 15 тисяч росіян в Авдіївку: у ЗСУ розкрили втрати окупантів і дані розвідки

15:40

"Не думаю, що ми зможемо за 48 годин вивести всі війська з Авдіївки" - Жданов

15:32

Лише той, хто має "яструбиний зір", знайде печиво за 9 секунд: складна загадка

Реклама
15:23

"Поплатився життям за опір": світові лідери оцінили смерть Навального

15:21

Війська НАТО можуть розгорнутися в усій Європі: ЗМІ дізналися про плани Альянсу

15:19

Українські війська відійшли з позиції "Зеніт" на околиці Адвїівки - Тарнавський

14:56

Спробувати все з життя Бреда Пітта: молода кохана переїхала до актора

14:53

Володимир Зеленський відреагував на смерть Навального і назвав ім'я вбивціВідео

14:47

Безпекова співпраця: Зеленський і Шольц підписали важливий договір для УкраїниВідео

14:44

Весняне рівнодення 2024: коли збільшуватиметься світловий день

14:38

Оборонці Куп’янська отримали черговий позашляховик Nissan X-Trail від Favbet Foundation

14:30

Найкращий комплекс вправ на все тіло за 9 хвилин: тренерка показала, як швидко схуднутиВідео

14:18

Виклик для ЄС: у Bloomberg назвали сценарій для України в разі блокади допомоги від США

13:58

"Росіяни прострілюють все": у DeepState назвали критичні позиції ЗСУ в Авдіївці

Реклама
13:49

"Не викликайте сантехніка": блогер показав, як пробити засмічення за допомогою пальцяВідео

13:29

Що буде, якщо залишити масляний обігрівач на ніч: 6 важливих правил, які має знати кожен

13:28

Олексій Навальний помер у російській в'язниці

13:25

"Дорога всіяна нашими трупами": боєць ЗСУ розповів правду про ситуацію в Авдіївці

13:08

Буданов сказав, що Україні потрібно для перемоги над Росією

13:07

"Йому залишилося недовго": Буданов зробив прогноз про "міст Путіна" і повернення Криму

12:54

590 млн у держбюджет і 187,5 млн для ЗСУ: в BROCARD звітували про результати 2023 року новости компании

12:49

Український музикант скасував концерти і вирушив на фронтВідео

12:31

Загроза нападу Росії на НАТО: у Байдена розкрили позицію Путіна

12:19

Приїжджати в Донецьк і викладати: путінський холуй Безруков "підлизнув" Кремлю

12:14

Чому не можна спати на двох подушках: яку біду це може накликати

12:13

Земля і стаканчики з водою не потрібні: як виростити зелену цибулю вдома

12:10

"Починаються два важливі дні": Зеленський прибув із візитом до Німеччини

11:58

В Авдіївці бійці у повному оточенні, вдається прорвати кільце - Третя штурмоваВідео

11:56

Переведення годинників на літній час 2024: коли і в який бік крутити стрілки

11:55

Це найкращий м'ясний рецепт: готуємо свинні крученики з грибами

11:53

"Я за кіно в Україні, ніж за епізоди в Голлівуді", — Тарас Цимбалюк в інтервʼю проєкту "Про кіно для ТеБе" від Київстар ТБ

11:33

Заміна Сирського на Залужного: у Держдепі назвали сценарій для України

11:05

Країни ЄС заблокували рішення про закупівлю боєприпасів для України - Politico

10:58

Температура до +12 і дощі: синоптик сказав, де у вихідні буде найтепліше

Реклама
10:55

Перерахунок пенсій в Україні: кому пощастить і як це робитимуть

10:45

Два роки для України і кінець запасів РФ: у Forbes зробили прогноз про війну на виснаження

10:43

Єфросиніна показала рідкісне фото з донькою, яка забороняє її викладати в соцмережі

10:11

Такого не було навіть у Бахмуті: РФ б'є фосфором і десятками КАБів по ЗСУ в АвдіївціВідео

10:07

Китайський гороскоп на 17 лютого: Дракону - зневіра, Коню - сильна впевненість

09:57

В ISW розповіли про плани наступу окупантів на Запоріжжя

09:54

Фінляндія передала Dobrobut Foundation сучасні автівки швидкої допомоги для порятунку життів українців новости компании

09:49

Гороскоп на завтра 17 лютого 2024: Близнюкам просити про допомогу, Терезам - тиск

09:40

Лише 2% людей можуть знайти черепаху: головоломку потрібно вирішити за 10 секунд

09:40

Що відбувається біля Авдіївки та на лівобережжі Херсонщини: у Генштабі розкрили деталі

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Свята
Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти