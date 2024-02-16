В Авдіївці бійці у повному оточенні, вдається прорвати кільце - Третя штурмова

На одній з ділянок бійці перебувають на 360 градусів в оточенні ворога, але "кільце вдається розкрити".

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Окупанти атакують українських військових в Авдіївці / колаж: Главред, скріншот: відео, deepstatemap

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов заявив, що бійці бригади перебувають в Авдіївці вже 12 днів і займають смугу всередині міста. У місті тривають маневри ЗСУ.

"Є певні етапи цих дій. Перше, нам доводиться відходити з позицій, тому що їх просто рівняють з землею, тобто позиція зруйнована, і наші військовослужбовці відходять на більш вигідні позиції для того, щоб утримувати лінію оборону. Також у деяких випадках ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста і теж переходимо на більш вигідні позиції для того, щоб більш якісніше чинити опір", - сказав Кудряшов в ефірі "Радіо Свобода".

Кудряшов також прокоментував заяви окупантів про те, що їм нібито вдалося захопити укріпрайон "Зеніт". Він вважає, що це більше психологічний вплив, а росіяни не мають там потужних позицій.

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Військовий розповів про ситуацію в Авдіївці / скріншот: Telegram

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Заступник командира третьої штурмової підтвердив, що на одній з ділянок бійці перебувають на 360 градусів в оточенні ворога, але, за його словами, "кільце вдається розкрити".

Своєю чергою 110-та окрема механізована бригада, яка тримає Авдіївку з початку повномасштабної війни, зазначає, що противник кидає на Авдіївський напрямок колосальні сили.

"Проти нас - більше 12 окремих з'єднань противника. Бригади, полки, окремі підрозділи спеціального призначення. Наші хлопці в нелюдських умовах під щохвилинними артилерійськими обстрілами, під постійними авіаційним бомбардуванням виконують поставлені задачі", - повідомила бригада.

Ситуація в Авдіївці: що відомо

Нагадаємо, що росіяни застосовують під Авдіївкою також механізовані війська, танки та артилерію. Командир 47-ї ОМБр розкрив ризик захоплення Авдіївки окупантами. Росіяни намагаються лізти різними диверсійними групами, підрозділами зі складу "Шторм Z", "Шторм V".

Речник 3-ї окремої штурмової бригади заявив, що РФ під Авдіївкою переважає в 7 разів. Українські захисники утримують позиції в місті, незважаючи на складність, повідомив Олександр Бородін. Ситуація дуже важка, росіяни постійно наступають.

У ЗСУ розповіли, що Авдіївка не в оперативному оточенні. Евакуація з Авдіївки та забезпечення бійців Сил оборони України справді ускладнені, окупанти агресора РФ посилили штурми, сказав Дмитро Лиховій. Однак, евакуація та забезпечення військ ускладнилися.

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