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"Поплатився життям за опір": світові лідери оцінили смерть Навального

Дмитро Відоменко
16 лютого 2024, 15:23
Багато світових лідерів висловили свою скорботу через смерть російського опозиціонера Олексія Навального у в'язниці.
Навальний, смерть
Світові лідери прокоментували смерть Олексія Навального / колаж Главред, скріншоти з відео

У п'ятницю, 18 лютого, в російській в'язниці "Полярний вовк" помер російський опозиціонер Олексій Навальний. Крім президента Володимира Зеленського, смерть росіянина прокоментували інші світові лідери.

"Що б ви не думали про Олексія як про політика, він щойно був жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що потрібно знати про справжню природу нинішнього російського режиму", - сказав президент Латвії Едгар Рінкевич.

"Жахлива новина. Олексій Навальний, як захисник російської демократії, протягом усього свого життя демонстрував неймовірну мужність", - наголосив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

відео дня

"Навальний заплатив смертю за свою мужність повернутися в Росію", - зазначив канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Навальний поплатився життям за опір системі гноблення", - голова МЗС Франції Стефан Сежурне.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі факти смерті Навального мають бути встановлені, а в Росії є серйозні запитання, на які вона має відповісти.

"Заради своїх ідеалів він приніс найвищу жертву. ЄС покладає на російський режим одноосібну відповідальність за цю трагічну смерть", - голова Євроради Шарль Мішель.

Смерть Навального - що відомо

Російський опозиційний лідер Олексій Навальний помер у виправній колонії, повідомляє УФСВП (тюремне відомство) по Ямало-Ненецькому автономному округу.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, у Навального раптово відірвався тромб.

За інформацією "придворного" журналіста Андрія Колесникова, який посилається на прессекретаря диктатора Путіна Дмитра Пєскова, сам глава Кремля вже знає про смерть Навального.

Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш написала, що у соратників опозиційного лідера немає доказів про його справжню смерть.

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Йенс Столтенберг Олаф Шольц Ріші Сунак смерть Навального
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