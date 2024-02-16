Українські війська відійшли з позиції 'Зеніт' на околиці Адвїівки - Тарнавський

За словами бригадного генерала, наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях.

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Триває перегрупування військ в Авдіївці / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Офіс президента

Після тривалого протистояння командування ОСУВ "Таврія" прийняло рішення про відступ українських військових з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки", - написав Тарнавський.

Бригадний генерал зазначив, що тимчасова окупація російськими військами цих позицій не дозволяє ворогові отримати стратегічну перевагу і не впливає на ситуацію в рамках оборонної операції в Авдіївці.

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Він додав, що в даний момент триває перегрупування військ, поповнення запасів та організація оборонних позицій підрозділів ОСУВ "Таврія" на нових позиціях.

"Відбувається планове посилення підрозділів", - резюмував Тарнавський.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов повідомив, що бійці бригади уже 12 днів перебувають в Авдіївці і контролюють певну ділянку всередині міста.

За словами співзасновника DeepState Романа Погорілого, ситуація з Авдіївкою лише питання часу. Росіяни не припиняють обстрілів та намагаються продовжити наступ.

З інформації Генштабу ЗСУ відомо, що російські окупаційні війська намагаються оточити Авдіївку в Донецькій області, проте бійці ЗСУ успішно відбивають їхні атаки.

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