Війська НАТО можуть розгорнутися в усій Європі: ЗМІ дізналися про плани Альянсу

На Заході готуються до потенційного військового конфлікту з Росією і планують зміцнити позиції на східному фланзі НАТО, пише Financial Times.

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НАТО використають досвід навчань Steadfast Defender для реалізації своїх планів - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Defense Visual Information Distribution Service

Північноатлантичний альянс розглядає можливість розгортання своїх військ по всій Європі. НАТО врахує уроки навчань Steadfast Defender 2024, які моделюють військовий конфлікт з агресором Росією на східному фланзі колективного блоку безпеки Заходу.

Як повідомляє Financial Times, командний центр НАТО в південному німецькому місті Ульм розробляє сценарій розгортання сил Альянсу в усій Європі та їхнього зміцнення в разі конфлікту з Росією.

Голова комітету НАТО, адмірал Роб Бауер зазначив, що навчання блоку Steadfast Defender спрямовані на "підготовку до конфлікту з Росією".

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За словами генерала сера Патріка Сандерса, який залишає посаду глави британської армії, Великій Британії слід готуватися до потенційної війни з РФ. Британцям слід "навчатися і екіпіруватися" для того, щоб бути готовими до бойових дій, оскільки Москва має намір "подолати нашу систему і перемогти наш спосіб життя".

Загроза нападу Росії на НАТО

НАТО з лютого по кінець травня проводить військові навчання Steadfast Defender 2024 - найбільші за 40 років маневри, в рамках яких Європа репетирує запуск 5 статті Альянсу і відбиття нападу Росії. У навчаннях задіяні 90 тисяч військових і десятки одиниць техніки.

Глава Кремля Володимир Путін удвічі збільшить війська біля кордонів із НАТО, йдеться в матеріалі The Mirror. Російські окупанти посилять свої угруповання біля країн Балтії та Фінляндії.

Росія атакувала б НАТО ракетами і БПЛА, якби США не підтримали Україну, заявила представник Пентагону Селеста Волландер. Американські громадяни в Європі могли зіткнутися з небезпекою.

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