Володимир Зеленський відреагував на смерть Навального і назвав ім'я вбивці

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть відомого російського опозиціонера Олексія Навального в російській тюрмі. За словами Зеленського, Путін має понести відповідальність за свої дії. Про це він заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом 16 лютого.
"Путін завжди вбиває, він сам по собі і є війна. Він не зупиниться, його можна лише зупинити, і лише всім разом, у співпраці". Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених, через одну цю істоту. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. Саме тому він не має зберегти нічого. Він все повинен програти, все втратити та відповідати за скоєне", — сказав Зеленський.
Дивіться відео про те, як Володимир Зеленський відреагував на смерть Навального:
Що кажуть в Офісі президента
У своєму пості в Телеграмі, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відзначив, що для Путіна життя росіян не має значення.
"Всі, хто закликає до перемовин, мають зрозуміти, що вірити йому (Путіну - ред.) не можна", – написав Андрій Єрмак.
За його словами, єдина мова, яку розуміє президент держави-агресорки – сила.
Смерть Навального - що відомо
Російський опозиційний лідер Олексій Навальний помер у виправній колонії, повідомляє УФСВП (тюремне відомство) по Ямало-Ненецькому автономному округу.
За інформацією "придворного" журналіста Андрія Колесникова, який посилається на прес-секретаря диктатора Путіна Дмитра Пєскова, сам глава Кремля вже знає про смерть Навального.
Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш написала, що у соратників опозиційного лідера немає доказів про його справжню смерть.
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