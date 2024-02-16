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"Росіяни прострілюють все": у DeepState назвали критичні позиції ЗСУ в Авдіївці

Юлія Закрепа
16 лютого 2024, 13:58
Окупанти прострілюють абсолютно все місто і всі позиції ЗСУ, повідомив Роман Погорілий.
'Росіяни прострілюють все': у DeepState назвали критичні позиції ЗСУ в Авдіївці
Позиції ЗСУ знаходяться в критичній зоні / колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Співзасновник DeepState Роман Погорілий вважає, що питання Авдіївки - це питання часу. Росіяни не припиняють вогонь та наступ.

"Наразі в Авдіївці дуже складна ситуація. Питання Авдіївки - це питання часу. Тому, що ворог рівняє з землею абсолютно все, від будівель до позицій наших бійців. Окупанти роблять це за допомогою КАБів. Авдіївка й околиці знищуються безбожно. Утримувати деякі позиції навіть вже немає сенсу, і бійці змушені звідти виходити. Є велике питання: а що після Авдіївки, як готуються оборонні фортифікаційні споруди?" - наголосив Погорілий в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами співзасновника Погорілого, росіяни вже мають повний вогневий контроль.

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"Заїзд і виїзд з Авдіївки - це якась лотерея. Окупанти прострілюють абсолютно все. Позиція "Зеніт" вже під контролем ворога. Росіяни сунуть на Ласточкине, там всередині залишається район Хімік. Окупанти й там концентрують сили, щоб лізти вже туди. Росіяни вже не мають тактики. Там, де вони можуть, вони просто штурмують безперестанно. Росіяни продовжують стягувати в Авдіївку живу силу та техніку", - додав Погорілий.

Ситуація в Авдіївці: останні новини

Нагадаємо, що Третя штурмова бригада повідомила, що в Авдіївці бійці у повному оточенні, але вдається прорвати кільце. 110-та окрема механізована бригада, яка тримає Авдіївку з початку повномасштабної війни, зазначає, що противник кидає колосальні сили.

У ЗСУ повідомили, що Авдіївка не в оперативному оточенні. Евакуація з Авдіївки та забезпечення бійців Сил оборони України справді ускладнені, окупанти агресора РФ посилили штурми. Евакуація та забезпечення військ ускладнилися.

Боєць ЗСУ розповів правду про ситуацію в Авдіївці. Віктор Біляк зазначив, що Під час відступу з позицій у районі "Зеніт" загинуло багато українських бійців. Українські війська чекають на повну евакуацію з міста, проте "командування її відтягує".

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ вторгнення Росії бої за Авдіївку
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