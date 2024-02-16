'Росіяни прострілюють все': у DeepState назвали критичні позиції ЗСУ в Авдіївці

Співзасновник DeepState Роман Погорілий вважає, що питання Авдіївки - це питання часу. Росіяни не припиняють вогонь та наступ.
"Наразі в Авдіївці дуже складна ситуація. Питання Авдіївки - це питання часу. Тому, що ворог рівняє з землею абсолютно все, від будівель до позицій наших бійців. Окупанти роблять це за допомогою КАБів. Авдіївка й околиці знищуються безбожно. Утримувати деякі позиції навіть вже немає сенсу, і бійці змушені звідти виходити. Є велике питання: а що після Авдіївки, як готуються оборонні фортифікаційні споруди?" - наголосив Погорілий в ефірі телеканалу "Еспресо".
За словами співзасновника Погорілого, росіяни вже мають повний вогневий контроль.
"Заїзд і виїзд з Авдіївки - це якась лотерея. Окупанти прострілюють абсолютно все. Позиція "Зеніт" вже під контролем ворога. Росіяни сунуть на Ласточкине, там всередині залишається район Хімік. Окупанти й там концентрують сили, щоб лізти вже туди. Росіяни вже не мають тактики. Там, де вони можуть, вони просто штурмують безперестанно. Росіяни продовжують стягувати в Авдіївку живу силу та техніку", - додав Погорілий.
Ситуація в Авдіївці: останні новини
Нагадаємо, що Третя штурмова бригада повідомила, що в Авдіївці бійці у повному оточенні, але вдається прорвати кільце. 110-та окрема механізована бригада, яка тримає Авдіївку з початку повномасштабної війни, зазначає, що противник кидає колосальні сили.
У ЗСУ повідомили, що Авдіївка не в оперативному оточенні. Евакуація з Авдіївки та забезпечення бійців Сил оборони України справді ускладнені, окупанти агресора РФ посилили штурми. Евакуація та забезпечення військ ускладнилися.
Боєць ЗСУ розповів правду про ситуацію в Авдіївці. Віктор Біляк зазначив, що Під час відступу з позицій у районі "Зеніт" загинуло багато українських бійців. Українські війська чекають на повну евакуацію з міста, проте "командування її відтягує".
Більше військових новин:
- Загроза нового наступу на Лиманському напрямку: військовий попередив про плани РФ
- Командир "Вовків да Вінчі" розкрив, скільки ще людей необхідно мобілізувати
- Доля Авдіївки вирішиться у найближчі 48 годин - екс-командир "Айдару"