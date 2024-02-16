'Дорога всіяна нашими трупами': боєць ЗСУ розповів правду про ситуацію в Авдіївці

Під час відступу з позицій у районі "Зеніт" загинуло багато українських бійців.

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В Авдіївці критична ситуація / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, instagram/libkos

Військовий зі 110-ї окремої механізованої бригади Віктор Біляк розповів, що ситуація в Авдіївці дійшла до критичної точки, українські війська чекають на повну евакуацію з міста, проте командування її відтягує. Під час відступу з позицій у районі "Зеніт" загинуло багато українських бійців.

"Легендарний укріпрайон, ВЧ "Зеніт". В попередньому дописі я писав, в яких умовах нам доводилося нести службу. І отож, це все дійшло до критичної точки. Збереження особового складу, вивіз зброї та обладнання, грамотне мінування та спалення тих залишків, які ми називали позиціями. Гарно було б, але ні. Як і в політиці, ніхто не любить не популярних рішень. Вивід особового складу - ні, інше діло - героїчна оборона. За це можна і підвищення отримати", - йдеться в дописі Біляка в Instagram, передає ТСН.

Військовий повідомив, що в українських бійців було дві спроби виходу з позицій у районі "Зеніт". В першу ніч, 14 лютого, звідти пішла перша десятка захисників. Їм довелося вступити у стрілецький бій з ворогом. Артилерія вже була наведена.

відео дня

"Тільки троє поранених добралося назад. І якщо двоє добралося по темноті, то евакуація останнього відбулася вже зранку. І я та ще троє добровольців його несли. А день - це не той час для переміщень, так ще й таких важких. І як закономірний результат. З одного пораненого стало нас ще 4. І це мені ще дуже повезло, що не втратив рухливість, а лишень отримав посмішку Джокера", - повідомив Біляк.

За його словами, бійцям пообіцяли, що по поранених приїде евакуаційна техніка, яка так і не з’явилася.

"Дорога в Авдіївку всіяна нашими трупами"

Наступного дня формувались нові групи військових для виходу з району "Зеніт". Вирушали групи одна за одною. На вулиці була нульова видимість.

"Це було тупо виживання. Кілометр по полю. Та купка котиків сліпих, керованих дроном. Ворожа артилерія. Дорога в Авдіївку всіяна нашими трупами", - зазначив боєць.

Він повідомив, що не залишився чекати на евакуацію, а очолив групу та вирушив в невідомість.

"Накрили. Втратив групу. Але в кінцевому результаті, добрався до точки. І як перші групи повмирали, стикаючись з ворогом, наступних повели вже трохи в обхід. Це і дозволило тим, кому повезло, вийти", - йдеться в дописі Біляка.

"Командування тягне" із відходом ЗСУ з Авдіївки

Біляк зазначив, що після всіх жахів, перебуваючи у виснаженому стані, поранені та з мінімальною кількістю речей українські військові готові на відхід з Авдіївки.

"Командування далі тягне. Та навіть готове привезти БК та припаси, та залишити нас помирати. 110 ОМБР 1 батальйон, 2 рота. Help!", - написав захисник.

Пізніше він повідомив, що командування таки привезло бійцям провізію та боєкомплекти. Українські сили продовжують залишатися в Авдіївці.

Нагадаємо, що аналітики ISW оцінили ризик оточення Авдіївки окупантами. Війська РФ спочатку намагалися оперативно оточити українські сили в Авдіївці, але поступово перейшли до ведення бойових дій через населений пункт із розворотом.

Речник 3-ї окремої штурмової бригади заявив, що РФ під Авдіївкою переважає в 7 разів. Українські захисники утримують позиції в місті, незважаючи на складність, повідомив Олександр Бородін. Ситуація дуже важка, росіяни постійно наступають.

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