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Не було шансу на успіх: в ISW оцінили провал російського наступу на Харківщині

Юрій Берендій
26 травня 2024, 10:13оновлено 26 травня, 10:48
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В ISW зазначають, що якщо чисельність російського північного угрупування військ досягне запланованих 50-70 тисяч військових, їм не вдасться захопити Харків.
Не було шансу на успіх: в ISW оцінили провал російського наступу на Харківщині
В ISW попередили про другу хвилю настпу на Харківщині / Колаж Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, ОК "Захід"

Російські окупанти почали наступ на півночі Харківщини із застосуванням обмеженої кількості особового складу, внаслідок чого відбулось зниження темпів ворожого наступу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що наступ обмеженим угрупуванням військ РФ у Харківській області дав можливість українським військам здійснювати контратаки на цьому напрямку бойових дій.

"Імовірний передчасний початок російських наступальних операцій, схоже, підірвав успіх Росії на півночі Харківської області", — йдеться в аналітичному звіті.

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Зазначається, що відокремленість російських підрозділів, які зараз діють на півночі Харківської області, і відсутність рішучості російських військових щодо залучення наявних резервів до бойових дій свідчить про те, що російські війська, можливо, намагаються досягти запланованої кінцевої чисельності Північного угруповання військ перед активізацією наступальних операцій та проведенням наступних етапів наступальної операції на півночі Харківської області.

Аналітики додають, що від початку російського наступу на цьому напрямку боїв у складі російсього Північного угрупування військ знаходилось 35 тисяч військових. Водночас за даними українських джерел, російське військово-політичне командування намагалось зібрати поблизу міжнародновизнаного кордону України з Росією угрупування військ чисельністю від 50 до 70 тисяч військовослужбовців.

"Російські війська, ймовірно, розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області раніше запланованого терміну, використовуючи недостатню кількість особового складу, сподіваючись закріпитися до того, як прибуття на фронт військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки зробить це завдання ще більш важким", — відзначили аналітики.

У звіті йдеться, що російське командування, ймовірно, готується до проведення другої хвилі наступу, тому що в планах окупантів було формування ударного угрупування військ чисельністю від 50 до 70 тисяч військових.

Аналітики зазначають, що наразі російські війська прагнуть створити "буферну зону" на півночі Харківської області та просунутися в межах радіусу дії артилерії по місту Харкову.

"Незрозуміло, яку мету підтримуватиме другий етап операції, і чи російські сили мають більш амбітну оперативну мету", — йдеться в аналітичному звіті.

В ISW вважають, що навіть якщо чисельність російського північного угруповання досягне верхньої межі запланованої чисельності, у них все одно не буде достатньо живої сили для успішної операції з оточення або захоплення Харкова.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Вовчанську російські війська перейшли до вуличних боїв після невеликих успіхів на півночі Харківської області. Вони зазнали значних втрат у боях за місто. Про це повідомив головний командувач ЗСУ Олександр Сирський.

Армії України вдалося контратакувати та повернути під контроль ряд позицій на північ від Харкова у Харківській області і просунутися на південний схід від населеного пункту Лук'янці - північний схід від Липців. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник вважає, що у росіян немає достатніх сил для захоплення Харкова.

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