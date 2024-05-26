УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи зможе Путін "взяти" Харків: журналіст оцінив ризики

Анна Ярославська
26 травня 2024, 05:53
82
Окупаційна армія може захопити Харків лише у вигляді якоїсь руїнізованої території, зрівнявши місто з землею.
Олександр Сотник, Путін, окупанти
Олександр Сотник оцінив ризик захоплення Харкова окупантами / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот, сайт Кремля

Журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник вважає, що у російської окупаційної армії не вистачить сил для того, щоб захопити Харків.

За його словами, зараз країна-агресор РФ зібрала на кордоні з Україною 50 тисяч солдатів.

"Але навіть якщо Росія збере 500 тисяч, вони не візьмуть Харків, тому що це неможливо. Для цього потрібно 1,5-2 мільйони, але Путін зараз їх ніде не набере", - сказав Сотник в інтерв'ю Главреду.

Він додав, то армія РФ може як завгодно "мочити" Харків і закидати Суми КАБами - "брати міста їй нічим".

Сотник вважає, що окупаційна армія може взяти Харків лише у вигляді якоїсь руїнізованої території, зрівнявши місто з землею.

"Але хіба це взяття? Утім, "русский мир" захоплює саме території. Окупанти самі визнають, що беруть не міста, а території, а потім самі вирішують, чи захочуть вони там щось відбудовувати", - додав він.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Сотника:

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харків - останні новини

Російські війська почали наступ на Харківщині 10 травня 2024 року. Володимир Зеленський зазначив, що це була лише перша хвиля ворожого наступу.

Російські окупанти поки що не досягли цілей, які були поставлені під час початку активних бойових дій на півночі Харківщини. Прикордонні наступальні операції РФ поки що не є наступом ворога на Харків. Про це 23 травня повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Як пише The New York Times, російським окупантам не вистачає військ для захоплення Харкова, але можливо армія РФ зможе просунутися на відстань артилерійського вогню, що призведе до ще більшого потоку біженців. Водночас, українські війська застосовують стратегію ведення бойових дій з повільним відступом на більш укріплені позиції.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Олександр Сотник війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи

Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи

03:37 Україна
РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-22м3: коли можливий ракетний удар

РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-22м3: коли можливий ракетний удар

01:00 Україна
"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в Харкові

"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в Харкові

00:19 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на сьогодні 26 травня: Левам - велика можливість, Скорпіонам - щаститиме на кожному кроці 7397

Гороскоп на сьогодні 26 травня: Левам - велика можливість, Скорпіонам - щаститиме на кожному кроці

Для чого Путін хоче завоювати Україну: аналітики розкрили цинічний план Кремля 4300

Для чого Путін хоче завоювати Україну: аналітики розкрили цинічний план Кремля

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться 3301

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться

РФ готує удар тактичною зброєю: Сотник розкрив, які наслідки можуть чекати Путіна 2681

РФ готує удар тактичною зброєю: Сотник розкрив, які наслідки можуть чекати Путіна

Последние новости

06:48

Путін може готувати атаку на одну з країн НАТО

05:53

Чи зможе Путін "взяти" Харків: журналіст оцінив ризики

04:10

"Зловили 7 кліщів": нова "коханка" Путіна потрапила в конфуз

03:37

Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи

03:30

Потрібен лише один продукт: 4 кроки, щоб відбілити одяг від жовтизни

Формула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатіїФормула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатії
02:20

4 заборони, які не можна порушувати 26 травня: важливі прикмети дня

01:30

"Європа допоможе живою силою": несподіваний сценарій перекидання військ в Україну

01:00

РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-22м3: коли можливий ракетний удар

00:19

"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в ХарковіФотоВидео

Реклама
25 мая, суббота
23:57

Зеленський заявив, що Китай має захищати Україну та розкрив деталі

23:55

Російський окупант-музикант звалився з інсультом на фронті

23:17

В окупованому Криму прогриміла серія вибухів: окупанти скаржаться на атаку

23:15

Поліція затримала популярну американську співачку за наркотики

22:40

Неможливість переговорів з Путіниммнение

22:32

Летіли бити по Харкову: РФ скинула бомбу біля Бєлгорода – несподівані деталі

22:22

США погрожують РФ "знищенням усіх позицій" у разі застосування "ядерки" - МЗС Польщі

21:42

Є два способи: Кулеба назвав, як Захід може запобігти ударам по Харкову

21:02

Росіяни вчетверте за день обстріляли Харків: вдарили по житловій забудові, є пораненіФотоВидео

20:51

"Мирна пропозиція Путіна": в ОП жорстко відреагували на удар РФ по Харкову

20:43

Ти сама справляєшся: чоловік Єфросиніної, на тлі чуток про розлучення, звернувся до ведучої

Реклама
20:21

Скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла: у ДТЕК відповіли

19:41

"Усе сипалося": електрик урятував людей з Епіцентру в Харкові та розповів про вибухиВидео

19:32

"Знято" і "виключено з військового обліку": юрист пояснив велику різницю в поняттях

19:03

Чи вимикатимуть світло українцям 26 травня: "Укренерго" дало позитивний прогноз

18:40

Комбат ЗСУ назвав імовірні терміни й напрямки перелому ситуації на полі бою

18:25

"Це – прояв божевілля": Зеленський емоційно відреагував на удар по ХарковуФотоВидео

17:57

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться

17:43

ЗСУ зупинили штурм РФ і вибивають ворога на Харківщині: названо напрямок

16:41

"Штурмовик догорає в степах": знищення Су-25 РФ на сході потрапило на відеоВидео

16:38

РФ вдарила по будівельному гіпермаркету Харкова: є жертви та багато постраждалихФотоВидео

16:24

Чому в унітазі постійно тече вода: прості та дешеві способи виправити проблему

16:17

Вона втрачає: подруга Пугачової розкрила таємницю голосу співачки

16:10

"Вмієш читати - знайди висновок": Зеленський різко відповів на заяви Путіна про легітимність

15:56

Загадка для найкмітливіших: лише справжні детективи знайдуть число 1 за 10 секунд

15:14

ЗСУ "перемололи" десятки росіян і поліпшили становище на півдні: названо напрямок

15:06

Від Путіна: Орбакайте молить вищі сили захистити її від "зла"

15:02

Ароматний напій прямо з городу: топ-3 рослин для чайної клумбиВидео

14:49

"8 росіян до 1 українця": Зеленський розповів про втрати під час прориву РФ на Харківщині

14:18

"Найбільш неадекватний ворог за 100 років": Зеленський жорстко висловився про Путіна

14:17

Позбавить від хвороб і подовжить молодість: що можна зробити з пелюсток півонії

Реклама
14:09

В Естонії заявили про розміщення військ в Україні: рішення має ухвалити парламент

13:58

В Україні хочуть блокувати рахунки за активні перекази скарти на карту: що сталося

13:47

Дощів з грозами стане більше: синоптик попередила про небезпечну погоду

13:46

Церковне свято 26 травня: що категорично заборонено робити у цей день

13:08

Повістка на роботі: юрист пояснив, як роботодавців можуть карати за порушення

12:44

У Кейт Міддлтон рак: телеграм-канал опублікував фото принцеси з лікарні

12:20

Премʼєр Шмигаль доручив Одеській ОВА екстрено ліквідувати техногенно-екологічну загрозу

12:04

Дві підгодівлі змусять цвісти грошове дерево: як приготувати добриво для товстянкиВидео

12:00

НАТО може задіяти 5 статтю про колективну оборону: генсек Альянсу назвав умову

11:56

"Він не уклоніст": колишня дружина Потапа згадала про сім'ю і про нього

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти