Чи зможе Путін "взяти" Харків: журналіст оцінив ризики

Окупаційна армія може захопити Харків лише у вигляді якоїсь руїнізованої території, зрівнявши місто з землею.

https://glavred.net/ukraine/smozhet-li-putin-vzyat-harkov-zhurnalist-ocenil-riski-10567793.html Посилання скопійоване

Олександр Сотник оцінив ризик захоплення Харкова окупантами / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот, сайт Кремля

Журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник вважає, що у російської окупаційної армії не вистачить сил для того, щоб захопити Харків.

За його словами, зараз країна-агресор РФ зібрала на кордоні з Україною 50 тисяч солдатів.

"Але навіть якщо Росія збере 500 тисяч, вони не візьмуть Харків, тому що це неможливо. Для цього потрібно 1,5-2 мільйони, але Путін зараз їх ніде не набере", - сказав Сотник в інтерв'ю Главреду.

Він додав, то армія РФ може як завгодно "мочити" Харків і закидати Суми КАБами - "брати міста їй нічим".

Сотник вважає, що окупаційна армія може взяти Харків лише у вигляді якоїсь руїнізованої території, зрівнявши місто з землею.

"Але хіба це взяття? Утім, "русский мир" захоплює саме території. Окупанти самі визнають, що беруть не міста, а території, а потім самі вирішують, чи захочуть вони там щось відбудовувати", - додав він.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Сотника:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харків - останні новини

Російські війська почали наступ на Харківщині 10 травня 2024 року. Володимир Зеленський зазначив, що це була лише перша хвиля ворожого наступу.

Російські окупанти поки що не досягли цілей, які були поставлені під час початку активних бойових дій на півночі Харківщини. Прикордонні наступальні операції РФ поки що не є наступом ворога на Харків. Про це 23 травня повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Як пише The New York Times, російським окупантам не вистачає військ для захоплення Харкова, але можливо армія РФ зможе просунутися на відстань артилерійського вогню, що призведе до ще більшого потоку біженців. Водночас, українські війська застосовують стратегію ведення бойових дій з повільним відступом на більш укріплені позиції.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред