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"Не будемо терпіти": Зеленський пригрозив за зачинені укриття

Марія Тупік
5 липня 2023, 19:55 оновлено 5 липня, 20:27
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Зеленський повідомив, що сьогодні він провів окрему нараду щодо ситуації з укриттями в різних областях і містах України.
Володимир Зеленський, укриття
Володимир Зеленський зробив заяву щодо укриттів / Колаж Главред, фото КМДА, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз в Україні досі існує проблема з готовністю укриттів.

Президент заявив, що місцева влада має всі ресурси для того, щоб привести їх до ладу.

Зеленський повідомив, що сьогодні він провів окрему нараду щодо ситуації з укриттями в різних областях і містах України.

відео дня

За його словами, доповідали міністр стратегпрому Олександр Камишин і профільний заступник керівника Офісу з регіональної політики Олексій Кулеба.

"На жаль, у різних містах України досі є значна неготовність укриттів... після всього. Держава не буде терпіти такої бездіяльності. І це - відповідальність місцевих керівників. Ресурс у місцевої влади в країні на Укриття є", - підкреслив президент.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

Закриті укриття під час тривоги

Нагадаємо, що в ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Тієї ночі РФ вбила 3 людини, в тому числі і дитину, ще 14-отримали поранення. Сили протиповітряної оборони збили всі цілі, але є жертви і руйнування в декількох районах.

Киянин розповів, як загинула його дружина під час атаки 1 червня. Дружина Ярослава загинула на вулиці в Деснянському районі столиці, коли з дитиною прийшла в укриття, яке виявилося закрите.

Місцеві жителі кажуть, що не вперше не змогли потрапити в укриття. Вони писали скарги та звернення до столичної влади. За словами одного з киян, який був на місці трагедії, охоронець був п'яний і закрився в укритті.

Пізніше стало відомо про те, що правоохоронці заарештували чотирьох осіб - 3 чиновників і охоронця. Серед затриманих перший заступник Деснянської РДА, директор медзакладу та його заступник, а також охоронець.

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