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Охоронець був п'яний та закрився в укритті: деталі трагедії в Деснянському районі Києва

Анна Ярославська
1 червня 2023, 12:24 оновлено 1 червня, 12:32
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Місцеві жителі кажуть, що не вперше не змогли потрапити в укриття. Вони писали скарги та звернення до столичної влади.
Бомбосховище в поліклініці № 3 в Деснянському районі
Минулої ночі люди не змогли потрапити до бомбосховища в поліклініці № 3 в Деснянському районі / Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Під час ракетного удару російських окупантів по Києву 1 червня в Деснянському районі загинули три людини - 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Вони не змогли потрапити в бомбосховище, яке розташоване в будівлі поліклініки №3. Місцеві жителі кажуть, що не вперше не змогли потрапити в укриття.

"Восени було таке, взимку - не пам'ятаю. Це вже не перший раз, що закрито. А охоронець ще стверджував, що це рішення адміністрації. Що адміністрація дала вказівку закрити входи... Я хочу сховатися, чому мені зачинені двері, я хочу жити", - розповіла місцева жителька Суспільному.

За словами одного з киян, який був на місці трагедії, охоронець був п'яний, сам закрився всередині укриття. У двері стукали жінки з дітьми, а він їх не пускав.

відео дня

Мешканка району розповіла, що людей неодноразово виганяли з бомбосховища. Вони писали скарги та звернення.

За словами жінки, аварійні виходи з нього були закриті. Також вона розповіла, що деякі жителі повідомляли про проблему в службу підтримки 15-51. Там відповідали, що зв'язувалися з адміністрацією, представники якої повідомили, що з укриттям все гаразд.

Охоронця вже заарештували. Як розповіли жителі сусідніх будинків NV, протягом останнього місяця чоловік розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері. Люди намагалися до нього достукатися протягом 15-20 хвилин.

Тим часом голова столичної Деснянської районної державної адміністрації Дмитро Ратніков стверджує, що працівник нічної зміни відкрив центральний вхід поліклініки. Частина жителів опинилися в укритті, а частина – ні.

Поліція Києва проводить розслідування
Поліція Києва проводить розслідування / Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Тим часом поліція Києва проводить досудове розслідування за фактом службової недбалості й залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки.

У рамках порушених кримінальних проваджень правоохоронці проводять низку невідкладних слідчих дій у лікарні та райдержадміністрації Деснянського району.

Поліцейські опитують очевидців та потерпілих, перевіряють службову документацію та проводять інші процесуальні дії щодо встановлення всіх обставин, за яких загинули люди.

Порушено кримінальне провадження за ч.3 ст. 135 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько третьої ночі в столиці оголосили повітряну тривогу і майже одразу почали лунати вибухи.

За останніми даними КМВА, у Деснянському районі 3 загиблих, з них 1 дитина (2012 р.н.) та 10 осіб травмовані, з них 1 дитина.

У Дніпровському районі 2 людини травмовані.

Всього: 3 загиблих, з них 1 дитина і 10 осіб травмовані, зокрема, 1 дитина.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти застосували ракети малої дальності "Іскандер" проти цивільної та критичної інфраструктури Київської області.

За попередньою інформацією, 10 з 10 ракет знищені ВПС України.

Імовірність ракетних і авіаційних ударів по Україні залишається дуже високою, додали в Генштабі.

Інші новини:

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