'Свою провину визнав': охоронця закритого укриття в Києві відпустили із СІЗО

За словами захисника підозра є необґрунтованою, оскільки нібито офіційно охоронець не мав відкривати сховище.

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Охоронця, який не відчинив укриття у Києві, відпустили із СІЗО / Колаж: Главред, фото: КМВА, скріншот: відео

Київський апеляційний суд сьогодні, 29 червня, змінив запобіжний захід із тримання під вартою на нічний домашній арешт охоронцю поліклініки Вадиму Мошкіну. Охоронець не відчинив укриття 1-го червня, де від уламків загинули троє людей.

Захисник охоронця Сергій Моргун подав апеляційну скаргу на рішення тримання під вартою Вадима Мошкіна. За його словами підозра є необґрунтованою, оскільки нібито офіційно охоронець не мав би відкривати сховище, передає із зали суду Суспільне.

"Є наказ, що Мошкін зобов'язаний відкривати сховище, але з цим наказом його ніколи не ознайомлювали. Також не було враховано і швидкість подій. Всього у Мошкіна було 5 хвилин на відкриття дверей. Він спочатку не почув тривоги. Адміністрація ніяк не організувала приміщення, аби він почув тривогу", - пояснив адвокат.

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Також захист додав, що ризики є необґрунтованими. Зокрема, на його думку, в підозрюваного немає можливості впливати на свідків. Крім того, нібито Мошкін не планує переховуватися від слідства.

Сам Вадим Мошкін свою провину визнав.

"Я маю відповідати за те, що сталося. Зараз такий час, що не можна бути стороннім", - сказав він.



Справа про закрите укриття 1 червня

Нагадаємо, що у ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Тієї ночі РФ убила 3 людей, зокрема і дитину, ще 14 - отримали поранення. Сили протиповітряної оборони збили всі цілі, але є жертви та руйнування у кількох районах.

Киянин розповів, як загинула його дружина під час атаки 1 червня. Дружина Ярослава загинула на вулиці в Деснянському районі столиці, коли з дитиною прийшла до укриття, яке виявилося закрите.

Місцеві жителі кажуть, що не вперше не змогли потрапити в укриття. Вони писали скарги та звернення до столичної влади. За словами одного із киян, який був на місці трагедії, охоронець був п'яний та закрився в укритті.

Пізніше стало відомо про те, що правоохоронці заарештували чотирьох осіб - 3 чиновників і охоронця. Серед затриманих перший заступник Деснянської РДА, директор медзакладу та його заступник, а також охоронець.

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