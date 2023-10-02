НБУ з 3 жовтня скасовує фіксований курс: що варто знати про новий валютний режим

У Національному банку вважають, що курс на міжбанківському ринку зможе як зростати, так і знижуватися.

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Зміни в НБУ / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels.com

Національний банк України (НБУ), який з кінця липня 2022 року утримує офіційний курс гривні 36,5686 грн/1 дол, з 3 жовтня переходить у режим керованої гнучкості обмінного курсу.

"У цьому режимі офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком відповідно до постанови правління НБУ №18, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року", - повідомили на сайті регулятора.

У Нацбанку зазначили, що завдяки компенсації структурного дефіциту курс на міжбанківському ринку зможе як зростати, так і знижуватися, реагуючи відповідним чином на зміни в балансі попиту та пропозиції на валютному ринку.

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"Крім того, Національний банк значно обмежуватиме курсові коливання, не допускаючи як значного ослаблення гривні, так і істотного зміцнення", - наголосив регулятор.

Водночас курс на готівковому валютному ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що і раніше. Тобто, курс продажу валюти в готівковому сегменті, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, й надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому.

Він працює в такому режимі вже майже півтора року, упродовж яких гривня як послаблювалася, так і суттєво зміцнювалася.

Формування банками карткового курсу також відбуватиметься за тими ж правилами, що й раніше.

"Перехід до керованої гнучкості курсу став можливим завдяки виконанню макроекономічних передумов та ґрунтовній підготовчій роботі. Це дає змогу забезпечити контрольованість переходу та мінімізувати ризики для фінансового ринку, економіки та громадян", - пояснили в НБУ.

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