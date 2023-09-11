Курс валют різко стрибне до 41 грн за долар: у Мінфіні дали прогноз на 2024 рік

Курс валют у 2024 році може різко зрости. Очікується, що гривня перетне позначку 41 грн за долар.
Таким прогнозом поділився міністр фінансів Сергій Марченко під час заходу, організованого Європейською бізнес асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України", пише "Економічна правда".
За словами Марченко, в уряді передбачають на наступний рік курс 41,4 грн за долар.
"Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів. На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1", – зазначив міністр фінансів.
Марченко уточнив, що такий прогноз дали Міністерство економіки та інші уповноважені структури, на які орієнтується Міністерство фінансів.
Такі цифри приблизно відповідають тому рівню, який очікував бізнес, зазначив міністр фінансів.
Курс долара
Раніше начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий зробив прогноз щодо вартості валюти і попередив, що у вересні очікується "курсова хитавиця".
Також раніше Тарас Лєсовий розповів, який удар готує курс долара у вересні. За його словами, у вересні – на початку жовтня "цілком можлива суттєва подія на ринку – повернення до єдиного курсу валют".
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