НБУ зобов'язав обмінники приймати старі долари з "заначки": що змінилося

В Україні змінилися правила прийому валюти в банках і обмінниках - НБУ заборонив відмовляти в обміні старих і старих купюр.

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Крім того, обмінники не мають права вимагати додаткову комісію за прийом таких купюр / УНІАН

В Україні з 1 липня 2023 року Нацбанк змінив правила прийому валюти в обмінниках. Регулятор заборонив фінустановам не приймати старі доларові купюри, які не мають ознак сильного зносу або серйозних пошкоджень.

Крім того, обмінники не мають права вимагати додаткову комісію за прийом таких купюр.

"Всі банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу і року випуску, повинні обмінюватися на гривню, якщо вони дійсні і не зношені або пошкоджені. Так-так, і трохи потерту сотню з-під матраца – теж приймуть", – заявили в НБУ.

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Крім того, банкам і обмінним пунктам заборонено відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник або детектор на касі підтвердив справжність банкнот. На процедуру incasso (з додатковою комісією) відправляються лише значно зношені або пошкоджені банкноти.

Такі купюри вилучається з обігу і пересилаються за кордон для обміну на нові. Значно зношеною вважається банкнота:

розірвана або розрізана на кілька частин;

на ній видалені окремі цифри, позначення номіналу текстом, пошкоджені зображення портрета, оптичні елементи не видно;

колір паперу змінився;

плями і забруднення займають більше половини банкноти;

обпалена, пропалена наскрізь, стара;

має очевидні друкарські недоліки.

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Як зазначила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова, вже наприкінці весни нинішнього року курс долара може підскочити і досягти позначки в районі 40 гривень. Нинішнє, Травневе, зміцнення національної валюти (зараз курс коливається на рівні 37,3 – 37,8 грн) Коробкова пояснює тим, що в Україні зараз у повному розпалі посівна кампанія.

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