Курс долара "злетить" найближчим часом: банкір розповів, до чого готуватися українцям

Точно передбачити, яким буде готівковий курс у жовтні, наразі вкрай важко, зауважив Тарас Лєсовий.

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Курс долара "злетить" найближчим часом / Колаж: Главред, фото: unsplash.com

Банківський сектор України готується до підвищення вартості готівкового долара, яке може відбутися вже у жовтні. Очікується, що в наступному місяці курс долара буде коливатися в діапазоні між 37,5 та 40 гривень, що перевищує поточні показники. Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

"За нашим розрахунком, можливий коридор на готівковому ринку може бути на рівні 37,5-40 грн/долар – з незначним спредом (до 0,3 грн). А також за невеликої амплітуди щоденних коливань, яка перебуватиме в межах 0,3-0,5 грн", - зазначив Лєсовий у коментарі Obozrevatel.

Проте, за словами банкіра, точно передбачити, яким буде готівковий курс у жовтні, наразі вкрай важко. Це зумовлено численними нюансами та факторами, які впливатимуть на нього. До таких чинників належать:

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Обсяги міжнародної фінансової допомоги та системність її надходження. Подальші дії Національного банку України щодо лібералізації валютного ринку, зокрема можливий перехід до плаваючого курсу. Експорт агропродукції. Початок нового опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше банкір Тарас Лєсовий розповідав, що у вересні – на початку жовтня цілком можлива суттєва подія на ринку – повернення до єдиного курсу валют. Це може суттєво вплинути на курс валют.

Також раніше у Мінфіні дали прогноз на 2024 рік. Так, курс валют у 2024 році може різко зрости. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в уряді передбачають на наступний рік курс 41,4 грн за долар.

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