Ситуація все складніша: окупанти під прикриттям обстрілів намагаються прорватися в "Азовсталь"

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Обстановка на" Азовсталі " в Маріуполі ускладнюється до кожним днем. Російські окупанти не залишають спроб прорватися на завод.

Під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватися всередину будівлі, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Азовсталь. Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватися в середу. Практично в прямому ефірі. Ситуація день у день стає складнішою", - написав Андрющенко, опублікувавши кадри.

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Бої за Азовсталь

4 травня стало відомо, що в обложеному російськими окупантами Маріуполі знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь, де знаходяться українські захисники і ховаються від російських бомбардувань мирні жителі.

Як повідомив мер міста Вадим Бойченко, російські окупанти обстрілюють позиції української армії з артилерійських установок, літаків, танків і кораблів. З українськими військовими зник зв'язок.

Пізніше народний депутат Давид Арахамія повідомив, що українська влада відновила зв'язок із захисниками Маріуполя, які обороняються на території заводу Азовсталь. Він підтвердив інформацію про те, що російським окупантам вдалося увійти на територію підприємства.

читайте такожВедемо переговори про евакуацію 38 тяжкопоранених солдатів з "Азовсталі" - ВерещукРадник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що рашисти знайшли зрадника з-поміж колишніх працівників заводу Азовсталь, який показав їм таємні підземні ходи під територією підприємства, і тепер окупанти штурмують ці тунелі.

Командир підрозділу Азов підполковник Денис Прокопенко повідомив, що ситуація на підприємстві вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

7 травня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що із заводу Азовсталь евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людей.

Президент Володимир Зеленський розповів про наступні етапи евакуації з Маріуполя з комбінату Азовсталь, який обороняють українські захисники.

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